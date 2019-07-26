Зелёные лучи ФСБ вызвали переполох украинских силовиков

26.07.2019, Киев, Михаил Рябов

ФСБ России облучает неизвестным прибором украинских пограничников в Азовском море. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают определенные провокационные действия.

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С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета.

Так называемые сеансы освещения длятся по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча на настоящее время не зафиксировано.

Однако, принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на линии разграничения на суше, неоднократно приводили к травмированию военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала.

О данном факте сообщено в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Морская охрана Госпогранслужбы продолжает отслеживать действия кораблей Береговой охраны ФСБ РФ», – рапортует украинская сторона.