«Зелёные» в Германии угрожают «показать зубы» России

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Новости Украины

Евросоюз должен «показать зубы» России и ввести против Москвы жесткие экономические санкции, чтобы заставить отказаться от поддержки республик Донбасса. Об этом, выступая с трибуны Европарламента, заявила депутат от Германии Виола фон Крамон-Таубадель (партия «Зеленые»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению немецкого политика, наказанием для России стал бы отказ от газопровода «Северный поток-2» и отключение ее от международных платежных систем.

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«Увеличивая нашу зависимость от России, мы предаем наших союзников и ставим под угрозу будущее этого континента. Нашей внешней политике пора показать зубы и говорить с хулиганами на понятном им языке, языке жестких санкций. Наказание России должно быть беспрецедентным, если она осмелится начать еще одну войну против Украины. Отрезать Россию от системы SWIFT, отказаться от «Северного потока-2» и наложить санкции на Путина и его окружение. Что еще более важно, покажите Кремлю, что запугивание контрпродуктивно. Дорогие коллеги, давайте попробуем на практике то, что мы проповедуем, и покажем России, что в мире международное право, а не сила делает правду. Заступитесь за Украину», – призвала Виола фон Крамон-Таубадель.