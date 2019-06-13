13.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зелёный коридор и две недели: нацист потешил украинцев доморощенной версией зачистки Донбасса

Украина даст две недели на эвакуацию жителям ЛНР и ДНР, симпатизирующим России, при «возвращении» этих территорий.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил главарь националистической организации ОУН Николай Коханивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам радикала, Украина не должна считаться с мнением жителей этих регионов.

«Зачем нам как-то считаться с тем, что думают люди, которые готовы в нас стрелять, нас убивать?.. Нужно все перекрыть и посмотрим, что будет дальше. Нам не надо считаться с тем, что они думают.

Украина всегда считается с чьим-то мнением. Мы должны понять в конце концов – за их мыслями, за их настроениями стоит Россия, наш вечный враг, потому мы должны готовиться к войне, забирать свои территории силой, а кто не согласен с нашей политикой, политикой победителей, они могут выехать в Россию.

Если она им так близка, мы дадим им «зеленый коридор» и те люди, которые несогласны, будут иметь пару недель, чтобы эвакуироваться в свою хорошую, добрую Россию от злой Украины», – поделился фантазиями Коханивский.

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