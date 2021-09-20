«Зелёным» Германии уже никто не позволит остановить «СП-2» – немецкий политолог

20.09.2021 20:49 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Противостоять достроенному «Северному потоку-2» в Германии уже не под силу никаким «зелёным», даже если они смогут дорваться до власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В случае победы на выборах «зелёных» новое правительство Германии может пересмотреть ряд соглашений с Россией по проекту «Северный поток-2». Расскажите о предвыборной обстановке в Германии – насколько вероятна победа «зелёных»? Что она действительно сулит «Северному потоку-2» и дальнейшим отношениям с Россией?» – спросил ведущий.

«При всей фантазии, которой нужно политологу владеть, я себе не могу представить, чтобы «зелёные», во-первых, пришли к власти. Они пользуются сегодня 16% поддержки избирателей, а социал-демократы, христианские демократы больше чем 20%, каждый из них. Поэтому я не вижу никаких шансов для «зелёных» завоевать первое место. Во-вторых, даже если они станут канцлерами, возьмут под контроль ключевые министерства в будущем правительстве Германии, то как им остановить «Северный поток-2», он же достроен? Я думаю, что это невозможно, единственное, что они могут сделать – резко остановить работу проекта в будущем. Но тогда придётся считаться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток-2», потому что всё это было сделано легально по разрешению, и даже при поддержке предыдущего правительства, но такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», – ответил Рар.

При этом он подчеркнул, что Германия зависима от российского газа, и никто не позволит никаким «зелёным» разрушать всю энергетику региона.

«Германия нуждается, разумные люди это понимают, неразумные этого пока не хотят понимать, но мы нуждаемся в больших объёмах импортного природного газа, потому что сжиженный газ из Америки идёт в Азию, и там цены для этого газа лучше, они не приходят в Европу. А самой газовой добычи в Европе, в принципе, она не существует, нет газовых ресурсов в европейской земле. Поэтому нужно ориентироваться на Россию, может быть, на Норвегию, на страны Северной Африки, но там политические беспорядки, и трудно оттуда получать те объёмы газа, которые хочется. Поэтому там нормальные, и всё-таки, в такой стране, как ФРГ есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому «зелёному» министру, который будет вынашивать сумасшедшие идеи, по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию», – заключил Рар.