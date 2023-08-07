«Зеля, беги в Россию!» – у главного клоуна Украины последний шанс спастись

Вадим Москаленко .  
07.08.2023 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы сохранить свою жизнь, действующий президент Украины Владимир Зеленский должен сдаться и предстать перед российским судом.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы сохранить свою жизнь, действующий президент Украины Владимир Зеленский должен сдаться и предстать перед...

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Ведущая рассказала, что в западных СМИ уже обсуждают возможное убийство Зеленского, и поинтересовалась, к чему бы это.

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