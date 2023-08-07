Чтобы сохранить свою жизнь, действующий президент Украины Владимир Зеленский должен сдаться и предстать перед российским судом.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая рассказала, что в западных СМИ уже обсуждают возможное убийство Зеленского, и поинтересовалась, к чему бы это.

«Его готовят, как барана на заклание. Зеля, беги в Россию! Потому что там, хоть ты и военный преступник, в России пока нет смертной казни, и, по крайней мере, ты будешь иметь три горячих питания в день, и вечерний чай. Не знаю, что в Чёрном лебеде дают.</p> <p>Но, по крайней мере, ты будешь живой. Только в России тебе могут сохранить жизнь. Тебе, конечно, придётся сидеть до конца жизни, но ты будешь живой.</p> <p>Но если он хочет – его грохнут, чего. Если это будет выгодно, то даже не почешутся. И приказ на это отдаст тот товарищ, который улыбался, пожимая Зеленскому руку. Он никто, и звать его никак», – заключил Мартьянов.</p> <p>