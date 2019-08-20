Зеля + Биби = Любовь?

20.08.2019, Киев, Александр Ростовцев

19 августа в Киев с официальным визитом прилетел израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Первые лица Израиля не посещали Украину последние 20 лет, так что приезда Биби, как неофициально называют Нетаньяху, на Банковской очень ждали.

Нельзя сказать, чтобы власти Израиля совсем уж игнорировали Украину. Скорее, их интерес к Неньке имел специфический неофициальный характер с отчётливым меркантильным душком.

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Так, например, Биби на постоянной основе оказывал помощь Бене (Коломойскому) в вопросе получения положительного вердикта Лондонского Королевского суда по Приватбанку, а крупный израильский специалист по чёрным политтехнологиям Моше Клюгхафт консультировал избирательный штаб Порошенко накануне президентских выборов 2019 года.

Вопроса, зачем Зеле нужен был приезд Биби, в общем-то не возникает. Издержавшейся и обветшалой за пятилетку Порошенко Украине позарез нужны надёжные партнёры, инвестиции, передовые технологии, включая оборонные. И то, что Зеленский захочет использовать своё происхождение, поискав удачи в Израиле и постаравшись заручиться поддержкой влиятельного еврейского лобби, мало для кого было секретом.

Другое дело, зачем Биби нужен Вова и весь этот украинский политический борщ с украинскими нациками и еврейскими олигархами. Ведь на инаугурацию Зели Нетаньяху, один из первых поздравивший Вовочку с избранием, так не приехал, хотя его настойчиво приглашали. Что же изменилось за прошедшие три месяца?

В самом Израиле, в зависимости от политических пристрастий, высказываются следующие предположения: во-первых, Биби хочет побыстрее воспользоваться преференциями украинского закона о свободной торговле, ратифицированного в июле Верховной Радой, отменяющего большинство пошлин между двумя странами. Во-вторых, в воздухе витает мнение, будто с подачи Коломойского Зеленский планирует привлечь израильтян посредниками для переговоров с Россией в обход Медведчука, дополнительно снижая влияние Сороса на политические процессы внутри Украины.

Поговаривают даже, что Зеля собирается сделать Биби заманчивое предложение – стать ещё одной стороной в нормандском и даже минском формате, хотя эксперты теряются в догадках, зачем ближневосточному партнёру, имеющему и без того массу проблем военно-политического свойства, нужна дополнительная головная боль с Донбассом, где у него практически нет интересов.

Издание IsraelInfo со ссылкой на «людей из свиты Нетаньяху» рассказывает, будто причиной украинского визита за месяц до повторных парламентских выборов в Израиле стало желание премьер-министра дистанцироваться от Владимира Путина. Нетаньяху якобы узнал, что российский президент не так уж популярен среди русскоязычных израильтян и решил мелким демаршем отреагировать на критику постера, на котором он пожимает руку Путину под лозунгом «Нетаньяху – другая лига».

Версия выглядит слишком натянутой, поскольку визит главы одного независимого государство в другое (как бы) независимое государство, у которых давно налажены дипломатические и другие отношения, явно неспособен покоробить Путина. К тому же, на 7 сентября запланирована поездка Путина в Израиль для участия в открытии мемориала, посвящённого блокадному Ленинграду.

Получается довольно странная многоходовочка. Сначала Биби едет к Зеле, чтобы поднять пошатнувшийся рейтинг среди русскоязычных израильтян, однако накануне парламентских выборов в Израиль прилетает Путин, которого Биби будет принимать со всем радушием. Возникает опасение за прочность шаблонов русскоязычных израильтян этими хитрыми маневрами. Если, конечно, «люди из свиты Нетаньяху» не брешут подобно сивому мерину.

Есть, впрочем, и на Украине «эксперты», которых напрягло прибытие Нетаньяху в Киев. По их мнению, Биби приехал вовсе не укреплять связи с Украиной, а с куда более зловещими целями. Например, при участии Натана Щаранского (посетившего Украину в составе израильской делегации) «лоббировать проекты кремлёвских олигархов» в Неньке.

«Эксперты» обратили внимание, что в программе визита израильского премьера, помимо переговоров, значится всего один пункт – посещение Бабьего Яра, где в годы войны нацистами и их прихвостнями из украинской вспомогательной полиции были расстреляны десятки тысяч мирных жителей, включая еврейское население Киева и области.

«Кремлёвские олигархи» (имеются в виду банкиры Фридман и Хан из «Альфа-груп») в свою очередь подписали «пророссийского Нетаньяху» – продавить через Зеленского и его окружение строительство мемориала на месте Бабьего Яра, причём называется сумма, на которую могут раскошелиться условные россияне – $100 млн.

Бдительные «патриоты» в лице одиозного Иосифа Зисельса внимательно спрашивают общественность: «А зачем, собственно, России, которая воюет с Украиной и каждый день убивает украинцев, вкладывать кучу денег?» И приходят к неутешительному выводу: «Это будет «троянский конь», а не мемориал! Через этот музей всему миру будут доказывать, что украинцы – это фашисты!»

Удивительно, что эту убогую точку зрения ущербного Зисельса разделяет и ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович.

В общем, мнение «украинских патриотов» однозначно: деньги на мемориал в Бабьем Яру должны быть украинскими и, следовательно, всю пропагандистскую музыку тогда будет заказывать Украина!

Тему Бабьего Яра на встрече с Нетаньяху постарался оседлать и Зеленский. Вышло неуклюже. Зеля дважды грязно передёрнул. Первый раз – будто бы расстрелы в Бабьем Яру проводили исключительно немцы, а жертвами их стали евреи, цыгане и «украинцы, строившие свою державу» (намёк на популярный самостийный миф, будто бы рядом с евреями были расстреляны «мельниковцы», включая пресловутую поэтессу Олену Телигу). Второй – в СССР якобы запрещали поднимать тему расстрелов в Бабьем Яру.

По-хорошему, за подобные фокусы следует бить канделябром по щам. Потому что тема Бабьего Яра была неоднократно затронута в советской кинохронике. Например, в одной из серий советско-американского фильма «Неизвестная война», вышедшего к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне одновременно в СССР и США.

В 1966 и 1967 годах сначала в журнале «Юность», а затем отдельным изданием вышла документальная повесть «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, в 14 лет ставшего свидетелем массовых убийств киевлян и советских военнопленных как немцами, так и украинскими полицаями.

У книги Кузнецова была нелёгкая судьба, но винить в этом автор должен только себя. В СССР она печаталась в сокращении. Причём, цензурой были удалены места, где Кузнецов весьма злобно и несправедливо ругает советскую власть, тогда как свидетельские впечатления автора оставлены нетронутыми.

После того, как Анатолий Кузнецов выехал в Великобританию (для чего он дал согласие стучать в КГБ на коллег по писательскому цеху), остался на Западе и стал работать на «Радио Свобода», книгу в СССР не переиздавали. Полный вариант «Бабьего Яра», вышедший уже после заката СССР, далеко не так интересен, поскольку читателю, вместе с ужасными воспоминаниями киевского подростка, пережившего гитлеровскую оккупацию, предлагается дополнительно испить мутный сок мозга диссидентствующего писателя Кузнецова. Можно сказать, что цензура Главлита оказала большую услугу Анатолию Кузнецову, удалив из книги всё ненужное.

Интересно, укронацики о книге Кузнецова знают, некоторые её даже читали, но либо цитируют её узорно, обходя неприятные эпизоды об участии в расстрелах мирных жителей украинских полицаев, либо на голубом глазу утверждают, будто автор по малолетству «что-то не так разглядел».

Второй раз Зеля передёрнул, когда попытался купить Нетаньяху параллелями «у вас был Холокост, у нас – Голодомор – поддержите». Многомудрый Биби на столь грубую и неискусную наживку не клюнул, дипломатично промолчав, что приравнивается к «хрен тебе по всей морде, пацан, а не признание Голодомора».

В целом, какие-то результаты от посещения Нетаньяху Киева и переговоров с Зеленским имеются, но их никак нельзя назвать «прорывными» или «выдающимися». Обычные реверансы о вечной любви и дружбе.

Скорее, по очкам выиграл Биби, заручившийся письменным обязательством Зеленского – продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильским репатриантам из Украины. Прочее – ни к чему не обязывающие меморандумы о сотрудничестве в области культуры, образовании, спорте, аграрной политике и т. п. Стороны договорились об открытии в Киеве и Иерусалиме агентств по развитию хайтека, но как это будет выглядеть на деле, пока что никто не знает.

По сути, открытие «агентства по развитию хайтека» в Иерусалиме – робкий шажок Зели, с целью сделать приятное дорогому гостю. Это, конечно, не перенос посольства Украины из Тель-Авива, но некий символический поступок, чтобы понравиться Израилю, одновременно не рассорившись с палестинцами и арабами.

В общем, это ещё не любовь, а от силы ни к чему не обязывающая симпатия с обещаниями встречаться чаще, чем раз в 20 лет.