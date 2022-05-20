Земфира, мясо войны и красный смех

Земфира, имеющая в определённых кругах культовый статус, записала песню с ёмким названием «Мясо». Её предыдущий альбом «Бордерлайн» вышел в 2021 году. Его слушатели ждали аж целых 8 лет. Зато после, что называется, пошло кучно. И вот – песня и клип «Мясо».

Музыкальная составляющая здесь весьма посредственна – напоминает не лучшие композиции Дельфина. От Земфиры, как её полюбили, тут почти ничего нет. А вот смысловой ряд более чем насыщенный, и слова «В Мариуполе – полночь» не оставляют пространства для трактовок. Главный месседж усиливает мощный, хоть и однообразный ряд, насыщенный рисунками могил и крестов.

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Оттого, собственно, слушатели и зрители поняли песню Земфиры однозначно – как реакцию на боль войны. Украинцы в комментариях благодарят за такое высказывание. Правда, немало и тех, кто возмущён тем, что делается оно из Парижа, из безопасного места. Хватает и считающих позицию Земфиры лицемерной.

Сейчас, конечно, будет немало и тех, кто накинется на певицу со всем «комсомольским задором», привычно осуждая и требуя линчевать. Однако, боюсь, проблема не в этом. Ведь Земфира давно уже не скрывает своей проукраинской позиции, так что тут нет никакого лицемерия. В отличия от пресловутых селебрити, которые 8 лет, пока нелюди уничтожали Донбасс, молчали и кушали на сытные госконтракты. Собственно, в последних Земфира тоже не замечена. Как и в особых соприкосновениях с властью. Впрочем, без корпоративов не обошлось.

Но беда-то здесь в том, что за сытые двадцать лет нулевых Россия так и не создала своей культуры. Я намеренно использую это слово «своей». Без эпитетов «патриотичная» и так далее. Потому что вопросы культуры – это прежде всего вопросы идентичности, то, что формирует национальное самосознание и в целом, и в каждом отдельном случае. Российская же культура, по факту являющаяся культуркой, занималась главным образом тем, что пережёвывала западные нарративы, коим сто лет в обед, и пахнут они, эти сто лет, прогорклым одиночеством. Как итог – мы имеем авторитет Земфиры для части аудитории, но не имеем тех, кто способен повести за собой – тут слово будет уместно – в патриотическом направлении.

У Леонида Андреева есть произведение «Красный смех». Так вот, о нём блестяще сказал Вересаев: «Это произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно переживающего войну через газетные корреспонденции о ней». Земфира, как художник, безусловно, не столь значительна, но вот происходящее она воспринимает тем же методом – через корреспонденцию, только в новом формате. Оттого и на выходе у неё получается нечто поверхностное, не слишком убедительное, а главное – одностороннее.

И тем Земфира достигает иного эффекта, нежели она задумывала – она не рефлексирует, а замыливает трагедию. И это печально. Впрочем, кто знает – возможно, у певицы были совсем иные, скажем так, более пропагандистские цели, и тогда это уже совсем приговор.

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