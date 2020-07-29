«Земля горит под ногами ватников». Неонацистский шабаш в центре Киева

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Печерский районный суд Киева перенёс на неопределенный срок заседание по делу экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо против неонацистов группировки «Национальный корпус», экс-боевиков «Азова» Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина.

Поддержать фигурантов дела под здание суда пришло несколько десятков боевиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержано трое лиц, которые непосредственно были рядом, но никоим образом не осуществляли давление на вес и законы Ньютона, и пан Сивохо упал… Напомню, что по делу им могут даже вынести приговор в виде пяти лет тюрьмы, это абсурд… Эти трое были активными участниками против разведения в серой зоне, демилитаризации, которая началась в прошлом октябре», – заявил спикер группировки Александр Алфёров.

Кроме того, заместитель главаря центрального штаба «Нацкорпуса» Владислав «Борисфен» Соболевский заверил, что скоро на Украине совсем не останется «ваты».

«Обратите внимание, Бужанский нигде не появляется, его непросто найти, Кива нигде не появляется, Сивохо живёт только в интернете, а теперь и Волошин бегает не только от девушек-журналисток, но и просто бегает. Горит земля под ногами у ватников. Это прекрасное украинское лето говорит об одном: пройдёт время и ваты как политической дефиниции на Украине не будет, им сложно существовать», – сказал «Борисфен».

После непродолжительного митинга из здания суда вышли фигуранты дела, которые рассказали, что адвокат «Нацкорпуса» подал ходатайство об отводе председательствующей судьи Виты Бортнической, которая в свою очередь объявила перерыв на неопределенный срок для рассмотрения отвода, поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.

«Террористов отпускают, убийц отпускают под смешные залоги, я напомню, за убитого «азовца» в Запорожье отпустили убийцу под залог 40 тысяч гривен! Это нормально для Зеленского, но это ненормально для здорового украинского общества, потому только вместе мы победим. Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего!» – митинговал один из «ветеранов».