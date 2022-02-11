Землянский: Диверсификация от Байдена слишком дорого обойдется для Украины

Новости Украины

Западные политики говорят о необходимости обеспечить энергетическую безопасность Украины за счет диверсификации поставок газа, но украинская ГТС к этому не готова.

Об этом в эфире канала «Эргономика с Валентином Землянским»заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украинская газотранспортная система, украинская газораспределительная система – это неотъемлемые части одного целого промышленного и технологического комплекса. И если мы говорим, даже не мы, а западные товарищи – господин Боррель, господин Блинкин говорят о том, что Россия или вторгнется или остановит транзит, то они смогут обеспечить потребности Украины в газе. Хочется спросить: как? Потому что то, что мы слышим на сегодняшний день от оператора газотранспортной системы: мы увеличили коридор из Словакии, мы увеличили коридор из Румынии, мы увеличили физический реверс, даже будем поставлять из Венгрии. По совокупности выйдем на 50 миллионов кубов в сутки, которые мы сможем поставлять», – отметил эксперт.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Какой ценой обойдется вам подобного рода диверсификация, тем более что в большинстве этих операций все равно будет присутствовать российский газ, который вам будет продаваться через европейских посредников, через украинских посредников, потому что сделки будут проходить через швейцарскую дочку НАК «Нафтогаз Украины», где будет оседать весь маржинальный доход, а за все заплатят украинские потребители. Ну, например, 35 тысяч гривен за тысячу кубических метров или в пересчете чуть больше 1200 долларов, которые на сегодняшний день не в состоянии платить никто – ни средний, ни малый бизнес, не говоря уже рядовых украинских гражданах», – предупредил Землянский.