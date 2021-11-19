Землянский: Газовая электрогенерация обойдется Украине намного дороже, чем думали

19.11.202118:16 (Мск), Киев ,
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Реальная цена электроэнергии, выработанной на газовых блоках украинских ТЭС, может быть почти вдвое выше, чем предполагалось ранее.

Об этом на канале «Перший Козацький» заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реальная цена электроэнергии, выработанной на газовых блоках украинских ТЭС, может быть почти вдвое выше,...

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что электроэнергия из газа будет стоить 5,5 грн. за киловатт-час.

«Тимченко говорил о сжигании либо угля с газом, либо чистого газа. По его расчетам, если довезти уголь – это будет 4 грн. за киловатт-час, если уголь с газом – 5 грн., если чистый газ – 5,5 грн. за киловатт-час. Что интересно – на этом фоне «Центрэнерго» вышло в конце прошлой недели на биржу с «тестовой версией», с объемом электроэнергии, произведенной из газа – «пацаны, ниже чем 9 грн. за киловатт-час у нас не получается».

То есть 9,1 грн. за киловатт-час. У ДТЭК – 5,5, у «Центрэнерго» – 9,1. Мы сейчас считаем именно себестоимость производства, потому что они считали исходя из стоимости газа 27 тыс грн или 1000 долл за тысячу кубометров. У них получилось 9,1 грн. за киловатт-час. Если газ 27 тыс грн – то 8,8. В данном случае – комментарии излишни», – заключил Валентин Землянский.

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