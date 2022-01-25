Землянский: Идут морозы. Украине не хватает газа

Новости Украины

Украина продолжает сокращать потребление газа, транзит через ее ГТС тоже падает, и это создает проблемы в обеспечении потребителей.

Об этом в беседе на интернет-канале «Первый казацкий» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактическое потребление природного газа на Украине в 2021 году сократилась на 6,6%. 2020 год – ковидный, падаем еще больше, значит. В первую очередь речь идет о падении со стороны промышленности. И мы еще как бы не ощутили, украинская промышленность до конца не ощутила на себе все последствия тех ценовых скачков, которые мы сейчас видим», – сказал эксперт.

Он уточнил, что через ГТС Украины в 2021 году прокачано 51 миллион кубических метров, ниже контрактных обязательств Газпрома, и это ставит под угрозу возможность получать газ по виртуальному реверсу.

«Оператор по этому поводу очень, очень и очень переживает. Я могу сказать почему потому – чем ниже объемы прокачки газа российского газа по территории Украины, тем ниже и меньше возможности по организации виртуального реверса через территорию Украины. А без импортных поставок у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы в феврале месяце и оцениваются эти проблемы где-то приблизительно в два миллиарда кубических метров. То, что проблемы начались, уже стало понятно по взаимоотношениям между оператором газотранспортной системы и НАК «Нафтогаз Украины». То есть теперь начинается классическая бюрократическая игра «найди крайнего». «Нафтогаз» отказался продавать газ оператору газотранспортной системы. Более того, он отказался заключать контракты о поставках газа на технические нужды для облгазов по льготным ценам. Соответственно, отбор газа облгазами продолжается, оператор не может остановить этот отбор потому что это часть технологического процесса и в противном случае просто становится поставка газа потребителям, но финансово это начинает очень больно бить по оператору газотранспортной системы.

Что меня всегда поражает – какая бы проблема ни происходила на Украине всегда она заканчивается тем, что или Путин нападет, или «Северный поток-2» запустят. В данном случае оператор избрал вариант с «Северным потоком 2»: вот если мы станем банкротами, то запустятся «Северный поток-2», – отметил аналитик.

«Я думаю, что вопрос запуска «Северного потока-2» – не столько в том, что у оператора ГТС Украины возникнут финансовые проблемы, а скорее в том, что в подземных хранилищах газа становится не так много, а «Газпром» не спешит поставлять дополнительные объемы на европейский рынок тем самым продолжая стимулировать европейских чиновников к более оперативному решению по запуску «Северного потока-2». Но, тем ни менее, ситуацию вот мы имеем именно такую – газа в хранилищах на сегодняшний день порядка уже 12 миллиардов кубических метров, это означает это означает, что суточные объемы, которые при хорошем раскладе может поднять «Нафтогаз Украины» составляют не более 120 миллионов кубических метров. С учетом собственной добычи газа это 170. Пока 170 миллионов кубических метров «Нафтогаз» может спокойно перекрывать. Но вот я смотрел прогноз погоды – в ближайшие несколько дней нас ожидают температуры на уровне -10 градусов, это очень тревожные сигналы, особенно с учетом того, что ресурса становятся все меньше, а импортные поставки за через Словакию, которые в физическом выражении в сутки можно взять не более 27 миллионов кубических метров, находится под очень большим вопросом. Поэтому получится ли «Нафтогазу» из 170 миллионов кубов в сутки сделать необходимые 200 – вопрос весьма риторический», – сказал Землянский.