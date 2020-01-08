Землянский испортил вице-премьеру Украины всю газовую «перемогу»

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявления украинских деятелей о том, что с новым газовым контрактом Украина чуть ли не заставила «Газпром» играть «исключительно по европейским правилам и нормам», мягко говоря, не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии процитировали вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом…Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны. Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам», – заявил Кулеба в последнем интервью.

«Очень здорово, что вы привели цитату господина Кулебы, мне хотелось бы ему задать вопрос, что он подразумевал под «недозрела»? Это как? То есть до 2014 года всё было, а в 2014-м в детство впали, что ли? Честно говоря, если саму цитату эту отследить, там возникает вопрос из классика: кто на ком стоял?

То есть в ЕС есть правила, которые говорят о необходимости отсутствия дискриминации по отношению к той или иной компании. И в данном случае, говоря о «Газпроме», мы говорим, что он может играть на равных точно так же, как и любые другие игроки на рынке. На сегодняшний день нет никаких для этого ограничений», – прокомментировал Землянский.