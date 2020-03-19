19.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Землянский констатировал катастрофический провал Зе-карантина




Власти Украины оказались способны вводить только запретительные меры для предотвращения распространения коронавируса, к тому же эти меры не соблюдаются и их выполнение не контролируется.

Об этом в эфире канала 112 Украина заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам 30 лет рассказывают, как мы движемся от тоталитарного режима совка, как у нас все либерально и демократично. Но при этом все решения, которые были приняты, носили сугубо запретительный характер.

Вместо построения какой-то жизнеспособной конструкции, которая позволила бы людям существовать комфортно и безопасно, у нас считают, что проще поставить барьер и он все закроет. Мы ввели запретительные меры, а кто проконтролировал?

Вы видели сегодня переполненные троллейбусы людей без масок? Вот яркий ответ украинцев на инициативы», – возмущен эксперт.

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