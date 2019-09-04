04.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Землянский назвал два ключевых вопроса, на которые не отвечает Зеленский

Народное очарование Владимиром Зеленским сменяется разочарованием, вызванным невыполнением обещаний нового президента – решить наиболее остро стоящие перед обществом вопросы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько было уже у нас разочарований, начиная с «Кучма геть» и заканчивая приходом Зеленского. Каждый раз очаровывались и потом разочаровывались. Не надо очаровываться, надо критически подходить.

Какие требования выдвигал народ, когда Зеленский приходил к власти? Первое, на которое они сейчас отвечают, это внесение изменений, внести в общество якобы справедливость и равенство, хотя это далеко не факт, что после снятия неприкосновенности будет решен этот вопрос.

И остается два вопроса, о которых пока ни гу-гу. Это вопрос установления мира на Донбассе, в первую очередь, и вопрос экономического развития, туда и тарифы, и коммуналка, зарплаты и пенсии.

От пришедшего премьер-министра мы услышали только одно: «У нас есть программы, мы будем над этим работать, может быть вам станет хорошо». С тарифами они тоже начинают противоречить друг другу, потому что Гончарук говорит: «Мы не будем снижать тарифы», а Зеленский говорит: «Нет, попробуйте не снизить, я вас уволю», потом они в унисон уже говорят: «Будем», то есть на следующий день они решили.

Ответа на два ключевых вопроса пока нет», – резюмировал он.

Напомним, ранее Валентин Землянский также заявил, что к декабрю граждан Украины ожидает масштабное повышение тарифов на газ.

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