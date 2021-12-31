Землянский предупредил о грядущем отопительном Армагеддоне на Украине

Новости Украины

Украинские предприятия теплокоммунэнерго работают в убыток и накапливают долги перед поставщиками. В итоге они вынуждены будут перейти в режим работы, который не обогревает дома.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже по октябрю месяцу стало понятно, что эти расчеты не соответствуют реальной ситуации, и в большинстве случаев они занижены по сравнению с реальными объемами потребления. Температура в октябре была ниже по сравнению с предыдущими сезонами 2020, 2019 годов. Там октябрь просто банально был теплее, соответственно, потребление газа было значительно ниже. А поскольку рассчитывали за три года, то эта ошибка сейчас серьезнейшим образом отразилась на финансовом состоянии этих компаний», – сказал аналитик.

«Убытки 15 предприятий теплокоммунэнерго в октябре составили 817 миллионов гривен. В декабре об убытках заявили уже пять теплопоставщиков, убытки составили 72 миллиона гривен. Проблема состоит в том, что если теплокоммунэнерго не будут иметь необходимых средств для расчета с поставщиком, поставщик просто не предоставит номинацию. В этом случае предприятию теплокоммунэнерго просто придется уйти в спящий режим, то есть в состояние брони – это когда температура теплоносителя понижается до уровня, чтоб просто не разморозилась система, и в такой температуре она подается непосредственно в дома», – отметил аналитик.

«Это означает, что дома у вас в квартире может быть градусов 12 тепла. Я не думаю, что кого-то из жителей Украины сильно обрадует перспектива, когда в «абсолютно стабильном» отопительном сезоне у вас вдруг не окажется тепла и горячей воды, температура, мягко говоря, не будет соответствовать условиям нормальной жизни», – заявил Землянский.