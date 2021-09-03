Землянский: «Скажу страшную зраду — мы покупаем российский уголь»

03.09.2021 12:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Где бы Украина не покупала уголь для своих электростанций, в конечном итоге от этого выигрывает Россия, которая является крупнейшим в мире производителем энергетического угля.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Землянского, другим вариантом для Украины является покупка угля у республик Донбасса.

«Это же началось с блокады Донбасса, потому что у нас все антрацитовые шахты находятся на неподконтрольной территории, остались там. А у нас половина станций работает на угле антрацитовой группы. Там, правда, переводил ДТЭК свои станции на газовую группу. Но проблема в том, что даже с газовой группой – те «прокладки», благодаря которым на сегодняшний день нет возможности рассчитаться с шахтерами за их работу и, соответственно, закупить уголь газовой группы», – сказал эксперт.

«А антрацитовой группы единственным крупным производителем в мире, я сейчас скажу зраду страшную, – это Кузбасский бассейн, это Российская Федерация. Поэтому где бы мы ни купили антрацит, в конечном итоге он на мировом рынке либо будет замещен, либо под видом южноафриканского, австралийского, американского к нам придет тот же самый российский уголь, только груженный не в железнодорожные составы, а на балкер, который придет по морю в порты», – заявил Землянский.