Землянский: Тяжба с «Газпромом» закончилась для Польши потерей миллиардов – и кубометров, и долларов

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Польша судилась с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже и выиграла, но после этого «Газпром» пересмотрел условия контракта и начал поставлять газ по спотовым ценам на европейском рынке, в результате Польша уже потеряла 4 миллиарда долларов и не может покрыть свои потребности в газе.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки выиграли весной 2020 года, когда (Стокгольмский) арбитраж присудил полтора миллиарда долларов выплатить полякам. «Газпром» сказал – окей, выплатил полякам и пересмотрел условия контракта, привязав цену к бирже. ну вот, значит, осенью этого года было очень смешно, когда польская PGNiG направила в адрес «Газпрома» письмо «а давайте вернемся взад, всё что было – не считается, давайте играть по новой». Канцелярия «Газпрома» письмо приняла и где-то оно там и потерялось. А взамен «Газпром» подал иск на следующий период. То есть, поляки судились в период с 2014 по 2017 год, «Газпром» начал судиться по 2018 по 2020, подал в Стокгольмский арбитраж. Процесс этот не быстрый», – отметил он.

«Поляки уже переплатили 4 миллиарда долларов по прошлому году. Абсолютно абсурдная ситуация. Мы считали баланс Польши с ее вот этим чудо проектом Baltic Pipe, по которому они собираются получать газ из Норвегии. Во-первых, они будут отгрызать из газопровода, который идет в направлении Германии, что явно Берлин не особо-то радует. Во-вторых, законтрактованных объемов у них пока 2 миллиарда из заявленных 10. То есть, таким образом, дефицит газа у Польши в 2023 году будет составлять, где-то в среднем, 5 миллиардов кубометров с учетом всех контрактов по сжиженному газу», – заключил эксперт.