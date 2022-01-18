Землянский: В украинских хранилищах заканчивается газ

18.01.2022  14:28 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Газ, Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украине уже не хватает газа для обеспечения своих потребностей. Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам аналитика, суточная норма потребления превысила уровень добычи и хранилища стремительно пустеют.

Украине уже не хватает газа для обеспечения своих потребностей. Об этом в эфире интернет-канала...

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«Мы имеем по факту в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины» 145 миллионов кубических метров, которые в сутки он может отдать украинским потребителям. Что мы видим сейчас?. По факту при температуре минус 10 потребление в Украине составляет 150 – 160 миллионов кубических метров. Напомню еще раз: у «Нафтогаза» в наличии газа, которым он может распоряжаться с учетом добычи в Украине, 145 миллионов кубических метров», – сказал эксперт.

«Более того, подземные хранилища газа имеют свойство потихонечку терять объемы суточного подъема в процессе выбирания газа. То есть, чем меньше газа, тем меньше можно его поднять в сутки. Поэтому, если мы с вами получим ситуацию [дефицита газа], а мы ее получим, несмотря на все заверения наших властей о том, что не волнуйтесь, все будет хорошо, вы будете жить плохо, но недолго и это должно вас согревать и вселять в вас оптимизм», – заявил Землянский.

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