Землянский: Зеленского на встрече с Байденом ждет холодный душ

01.09.2021 16:32 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не должен поднимать на встрече с президентом США Джо Байденом вопрос о «Северном потоке-2», поскольку позиции по этому поводу уже были согласованы между Москвой, Вашингтоном и Берлином.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Меркель приехала и садилась за стол переговоров Зеленским, в буквальном смысле слова перед ней лежала толстенная синяя папка с документами. Это была наработанная программа, я так понимаю, согласованная позиция между Москвой, Вашингтоном и Берлином. То есть вот эти «челночные» визиты Меркель сначала Вашингтон, потом в Москву и после этого в Киев – здесь это должно было как-то быть финализировано. И, честно говоря, я ожидал этой финализации, потому что в принципе был уже назначен спецпредставитель по вопросам газотранспортной системе, нефтегазовому комплексу, который должен координировать дать ситуацию между уже четырьмя столицами (Вашингтон, Берлин, Киев, Москва), он на этой оси должен был выстраивать какое-то взаимодействие», – сказал эксперт.

«Был час переговоров Меркель и Зеленского против трех часов с Путиным, пресс-конференция Меркель и Зеленского, которая оставила весьма неоднозначное ощущение у меня и достаточно обширная пресс-конференция Путина с Меркель, где были сказаны ключевые базовые вещи по Донбассу и по ситуации с «Северным потоком-2», – добавил политолог.

«Поэтому я весьма разочарован, я ожидал все-таки ну более конструктивной позиции Киева на те предложения. Должно было быть понимание, что эта договоренность – это уже согласованная позиция. То есть не получится так, что Зеленский через неделю поедет в Вашингтон, нажалуется там Байдену, Байден пожалеет, погладят по головке и скажет: «Ну-ну-ну, мы этой тетке по рукам надаем». Но ничего подобного. Я думаю, что его как раз ждет холодный душ в Вашингтоне, где будет сказано что «к сожалению, вы не приняли это предложение, а оно было, так сказать, уже проговорено», – сказал Землянский.