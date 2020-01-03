Зеркаль призналась, что «странный» Путин заплёл ей мозги

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин с одной стороны говорит, что беспокоится о благе украинцев, а с другой якобы утверждает, что их не существует.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном канале НАК «Нафтогаз», заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу процитировать президента РФ. Мы вообще последние месяцы заметили, что риторика России относительно Украины поменялась, которая предшествовала газовому соглашению. В частности, в Берлине он сказал такие слова, они меня удивили, может вы прокомментируете: «Мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договорённостями».

Зачем президенту РФ говорить так немного эмоционально об удовлетворённости украинской стороны? О чём он, зачем это ему?» – спросила журналист пресс-службы Татьяна Гончарова.

«Удовлетворение бывает разным. Я думаю, что ему это нужно для создания определённого своего имиджа. Для того, чтобы на него не говорили, что он негативно настроен к Украине вообще.

Но, с одной стороны, он говорит об удовлетворении украинцев от соглашения, а с другой стороны – говорит о том, что украинцев вообще как украинцев нет.

То есть, у него есть определённая проблема с личностью, возможно, или он умышленно создаёт такое впечатление для того, чтобы не было тех же санкций, или чтобы они были смягчены, или ещё что-то», – не смогла ответить внятно Зеркаль.

Отметим, президент России на пресс-конференциях и в интервью отмечает, что украинцы и русские – один народ.