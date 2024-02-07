Зермак нагнул парламент по закону о мобилизации – Рада покричала и сдалась

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Верховная рада в первом чтении поддержала скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине.

«За» проголосовали 243 депутата, из которых в подавляющем большинстве «Слуги народа», а также бывшая ОПЗЖ – всем составом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что многие депутаты очень возмущались, что на представлении законопроекта не присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный.

Поскольку было объявлено о голосовании по сокращённой процедуре, парламентарии вносили реплики ещё до выступления представляющего закон министра обороны Рустема Умерова.

По существу, критиковали предложенные в законопроекте 36 месяцев до демобилизации, электронные повестки и стремление властей завалить фронт неподготовленным пушечным мясом.

При этом выступление Умерова было очень кратким.

«То, что вы и я приехали сегодня в Раду не под артиллерийскую канонаду, которую было хорошо слышно в феврале-марте 22-го года, – это результат совместной работы и результат ежедневной работы сотен тысяч защитников и защитниц в рядах нашего войска. Войску нужны воины. В то же время те, кто встали в ряды в первые дни полномасштабного вторжения, имеют право на отдых. Этот законопроект предлагает прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных. Законопроект определяет срок службы на период военного положения, увеличивает количество гарантированных дней отпуска военнослужащих», – расхваливал законопроект министр.

Однако в зале инициативу назвали законопроектом «о поддержке и развитии рабовладельческой философии в Украине» и «о крепостничестве».

Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков был категоричен:

«Не голосуйте за это дерьмо».

«Это война не до последнего украинца за одно государство, а война за власть одного. Я в зале не вижу главкома Залужного, президент говорил, что это закон военных. Давайте не врать, это закон не военных, это закон не правительства – это закон президента и офиса президента. А для общества виноваты будете вы. 36 месяцев, то, что предложено в этом законе, по решению Ставки верховного главнокомандующего – это ни о чем, это ложь. Напишите тогда в законе, что не будет никакой демобилизации до конца войны. Не лгите защитникам», – возмущался Разумков.

Он добавил, что глава МИД Украины Кулеба был прав, когда сказал, что «это лучшая сделка в мире для государств, которые не теряют своих людей».

«Не голосуй за это дерьмо!», – еще раз призвал депутат.

Рупор партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Алексей Гончаренко не преминул попиариться на тему справедливости с призывами обозначить срок в 18 месяцев, после чего ротация, отпуск – и так для всех.

«Это законопроект брехни! Нельзя голосовать за брехню! Надо голосовать за реальные вещи», – вещал Гончаренко.

Также звучали аргументы, что на сегодняшний день у Украины не предусмотрено достаточно средств для того, чтобы реализовать данный законопроект.

Выступающий в пользу законопроекта депутат «Слуги народа» Александр Бакумов признал, что он имеет огромный ряд неточностей, требующих исправления, однако это не значит, что его нужно отзывать.

«Без украинского парламента пути к этому усовершенствованию нет. Это наша с вами обязанность. Мы мобилизуем государство и мобилизуем народ, и сделаем так, чтобы наша победа наступила, скорее всего, с минимальными потерями, но с эффективной мобилизацией», – агитировал Бакумов.

Депутатская группа «Восстановление Украины» также призвала поддержать законопроект в первом чтении.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала всех, кто проголосует «за», сразу же отправляться на фронт в окопы. По её словам, закон делит общество на «блатных» и мобилизованных.

«Каждый депутат призывного возраста, который сидит в этом парламенте и нажмет на кнопку за этот несправедливый закон, просто обязан после голосования в первом чтении самостоятельно пойти на фронт и показать пример», – сказала Тимошенко.

Тем не менее, за законопроект проголосовали 243 депутата.

Примечательно, что депутаты бывшей «ОПЗЖ» в полном составе поддержали инициативу.

Уже после голосования Тимошенко потребовала, чтобы была создана специальная рабочая группа из всех фракций – «и не на базе комитета», чтобы снять в этом законе после первого чтения «всё то, что является для Украины неприемлемым».

Она назвала законопроект унизительным для национального достоинства, поскольку в таком виде свидетельствует о том, что украинцы не способны добровольно идти на фронт и защищать свою страну.

«На фронте не будет хватать профессиональных военных. Этот закон полностью положил начало террору против украинцев, где их будут угнетать, закрывать счета, лишать права водить машину, если у них с собой нет военного билета. Будут просто превращать Украину в территорию несвободы и загонять неподготовленных, совершенно неспособных воевать людей на фронт в то время, когда полмиллиона силовиков будет под бронью вместе с чиновниками, депутатами и всеми остальными», – стращала перспективами законопроекта Тимошенко.