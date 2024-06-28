Зерна экстремизма в России сеют «кумиры молодежи» типа Нурмагомедова – военкор Коц

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Новые «зерна» исламского экстремизма сеют в России «лидеры мнений» и «кумиры молодежи».

Об этом в эфире видеоблога радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц.

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По мнению Коца, показной патриотизм этих людей, который не имеет ничего общего с традиционным исламом, подменяет ценности и противоречит традициям государства.

«Опять эти ростки начали пробиваться через бетон. Если раньше эти идеи превносились через арабских эмиссаров, то на этот раз его принесли совсем не арабы, а так называемые лидеры мнений, кумиры местной молодежи. Это блогеры с миллионной аудиторией, звезды борьбы, это бойцы ММА. В соцсетях напоказ выставляли свою религиозность и заражали этим своих поклонников. Только с традиционным исламом это увлечение имело мало общего, и в конце-концов превратилось во что-то субкультурное, которое противопоставляет субкультуру традиционному укладу…», – отметил он.

«Меня в этой истории с Дагестаном в очередной раз поражает молчание этих самых кумиров молодежи. Они могут выступать единым фронтом, когда нужно навзрыд пожалеть палестинцев. О чем просил боец Хабиб Нурмагомедов, когда недавно на ринге он был в зрительном зале вместе с Трампом, – о чем он Трампа попросил? Чтобы тот остановил Израиль, а не Украину. То есть, они могут навзрыд причитать о жертвах в Секторе Газа, но при этом не замечать жертв Донбасса, Белгорода, «Крокус-Сити», опять же», – заявил Коц.