«Зерна не хватает даже на хлеб» – в Киеве заговорили об уже настоящем голодоморе

Неэффективное управление привело к дефициту зерна на Украине и сильному подорожанию хлеба.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выходит представитель зерновой ассоциации и говорит, что у нас подорожает хлеб, потому что зерна не хватает. Вдумайтесь – на Украине зерна не хватает.

Я вам скажу, что голодоморы бывают только в аграрных странах. В тех странах, у которых якобы сильное сельское хозяйство. Потому что голодомор – это следствие ошибок или преступлений в сфере управления, а не погоды, урожайности и всего остального», – сказал Бортник.