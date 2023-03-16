Зернестровье

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Обострение вокруг Приднестровья могло быть связано с торгами вокруг продления «зерновой сделки».

Ставки возросли. Киев с Вашингтоном поставили на кон затягивание санкционной петли и эскалацию в ПМР. Москве пока удается сдерживать давление по этим фронтам, но через два месяца России придется переходить от дипломатической обороны к наступлению, пишет автор «ПолитНавигатора» из Кишинёва.

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…К переговорам о продлении «черноморской инициативы» в марте этого года Украина и её союзники подошли с особым вниманием. Пока Зеленский в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе заявлял об исключительно мирных и оборонительных инициативах Киева, украинские войска активно накапливали силы на границе с Приднестровьем.

Требования о безоговорочном продлении и расширении «зерновой сделки» еще на 120 дней украинские власти сочетали с откровенными угрозами вторжения в непризнанную республику на территории Молдовы, причем с молчаливого согласия Кишинева.

Одновременно с этим официальный Вашингтон усилил свое давление на Москву и страны, помогающие ей в обходе санкций на поставку тех или иных видов товаров.

«Мы призываем Москву согласиться на продление и расширение зерновой сделки. Нет никаких причин отказать просьбе Соединенных Штатов», – заявил в начале марта Нед Прайс, представитель Госдепартамента США.

Расширение «зерновой сделки», о котором говорят и в Киеве, и в Вашингтоне, проект одновременно и экономический, и военный. Офис Зеленского требует еще с осени прошлого года включить в сделку порт Николаева, а также расширить номенклатуру экспорта с одного лишь зерна и семян подсолнечника на металлоконструкции и продукцию металлопроката.

С одной стороны, это позволит серьезно повысить прибыли киевского режима, так как экспортируемое зерно не столько продается, сколько забивает склады зернохранилищ по всей Центральной и Южной Европе, к вящему неудовольствию местных фермеров.

С другой, это требование подразумевает отвод российских войск с занимаемой по левому берегу Днепра территории Херсонской области, что автоматически облегчает ВСУ переброску через реку и занятие плацдарма для дальнейшего наступления на Крым.

Ну а чтоб российской стороне «думалось» над требованиями США и Украины легче, украинские спецслужбы провели демонстративную подготовку теракта с целью ликвидации политического руководства Приднестровья. Вряд ли акция подразумевала непосредственно убийство президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского и других лиц из его окружения. Когда украинские диверсанты всерьез организовывают теракты, это у них получается – как это было с обстрелом здания МГБ в Тирасполе в мае прошлого года или с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

В нынешней ситуации Киев продемонстрировал возможность и даже намерения эскалации, и получилось убедительно. Одновременно с этим под давлением Минфина США Турция вынуждена была приостановить отгрузку санкционных товаров европейского и американского происхождения в Россию.

В сложившейся ситуации российская сторона сыграла «на тоненького». Во-первых, Москва неоднократно напомнила мировой общественности, в первую очередь своим африканским партнерам, что вся эта «зерновая сделка» – в большей степени операция прикрытия по вывозу украинского зерна в Евросоюз и переделке зернового рынка планеты.

Даже собственные данные ООН подтверждают, что из 24,4 млн тонн продовольствия, которое Киев экспортировал из портов т.н. «Большой Одессы», беднейшие страны Азии и Африки получили всего полмиллиона тонн, около 2%. Это помощь по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

В то же время украинским зерном брокеры забивают склады в Румынии, Болгарии, Словакии, Польше, Греции, Северной Македонии, Венгрии и других странах, оставляя местных производителей без мест хранения своего урожая, без возможности продать свою продукцию по максимальной цене, без возможности заработать и закрыть прошлогодние кредиты на топливо, семенной материал и сельхозтехнику.

Также Москва не преминула напомнить, что за всё время действия «черноморской инициативы» с 22 июля прошлого года ООН так и не выполнила взятые на себя обязательства по снятию санкций с продукции российского агропрома, удобрений, возобновлению работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, разблокированию международной деятельности связанных с АПК российских банков.

Не сказать, чтобы выполнение этих требований было критически важно для РФ – уже сейчас темпы экспорта зерновых из России бьют прошлогодние показатели. Украинские трейдеры жалуются, пока их сухогрузы стоят в очереди на международную инспекцию в Босфоре и теряют за простой, российские зерновозы безо всяких специальных проверок проползают мимо турецких постов в Средиземное море.

Однако для дальнейшей дипломатической борьбы продолжать настаивать на выполнении Западом его обязательств – принципиально.

Поэтому российская сторона впервые за время работы «зерновой сделки» проявила неожиданную для других участников переговоров принципиальность, и одобрила продление сделки всего на 60 дней вместо обычных 120. И никаких расширений.

Неожиданно короткий срок продления сделки играет принципиальное значение, что не укрылось от понимания ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Российская сторона с одной стороны, де-факто, сужает экспортные возможности Украины.

После вывоза большей части запасов зерновых и серьезного снижения новых посевных площадей в 2023 году Киев не сможет выставить на продажу на зерновом рынке хоть сколько-нибудь сопоставимое количество зерна. При этом т.н. «черноморская пшеница» украинского производства, традиционно считающаяся хуже качеством, продолжает терять в цене, набившись в трюмы сухогрузов, стоящих в бесконечных очередях, или застряв на промежуточных складах и элеваторах Румынии с Болгарией.

Без открытия экспорта металлов возможности режима Зеленского продолжать пополнять бюджет ниже, а расходы внешних партнеров в лице США и Евросоюза на содержание украинского административного аппарата выше.

С другой стороны, все же согласившись на продление сделки, Москва выигрывает время для своих военных в Приднестровье на подготовку к украинскому вторжению. Неделю назад в Тирасполе начались очередные сборы резервистов. При должном внимании и отсутствии сопротивления со стороны приднестровских властей ОГРВ сумеет укрепить позиции, и вторжение ВСУ уже не будет такой уж «легкой прогулкой» за снарядами из Колбасны и русскими пленными.

Конечно, шестьдесят дней – срок небольшой и для этих оборонительных задач. Однако тут расчет опирается еще и на перспективу смены власти в Турции. По данным последних опросов на выборах 14 мая нынешний президент Эрдоган уступит власть более ориентированному на США и НАТО оппоненту Кылычдароглу, что означает серьезное сужение возможностей для России и по зерновому экспорту через Стамбул, и по другим вопросам. Поэтому Москва продлевает сделку только до 18 мая, а там уже, видимо, будет не до переговоров.