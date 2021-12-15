Зерно и металлургия из ЛДНР зайдут на крымские комбинаты и стройки

Продукция производств ДНР и ЛНР теперь становится конкурентоспособной на российском рынке после указа Владимира Путина о снятии пошлин.

Об этом в ходе встречи в Донецке заявил член совета интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Ярослав Тибекин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После указа президента о признании сертификатов ДНР, ЛНР наравне с российскими, открываются очень большие перспективы взаимодействия по реализации продукции. В основном это касается республик Донецка и Луганска. И преимущественно это происходит в том, что раньше республики имели барьер 15-30% участия в тендерах в России, и они вынуждены были цену ставить ниже, чтобы выиграть торги. Сейчас они могут наравне с ценами российских производителей выступать по одним и тем же ценам, и продукция становится конкурентной. Это я считаю основная самая главная, приятная новость для производств Донецкой и Луганской Республик», – заявил спикер.

Он перечислил, что ЛДНР могут поставлять, например, в Крым.

«В Донецке и Луганске очень мощный металлургический комплекс, в Крыму идёт большое количество строек, и в первую очередь я считаю, что это будет металлургия.

Также сегодня будет заключено соглашение о поставках зерна на крымские хлебокомбинаты для производства хлеба, а дальше будем смотреть, я думаю, очень много продукции, то есть, и до этого взаимодействовали, и сейчас эти врата опять открываются.

На данный момент ежемесячно будет поставляться две тысячи тонн пшеницы на Крымский хлебокомбинат, и поставки арматуры, уголка на крымские стройки», – рассказал Тибекин.