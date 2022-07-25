Зерно в обмен на оружие. История столетней давности ничему не научила украинских политиков

Новости Украины

Буквально на днях рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного.

Прогнозы Fitch неутешительны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Начался процесс, похожий на дефолт: 20 июля правительство Украины официально запросило согласие на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга», – отметили аналитики агентства.

Они ожидают сокращение украинской экономики на 33% по итогам года, ускорение к концу года инфляции с нынешних 21,5% до 30%. А еще рост госдолга до 92% ВВП в этом году и до совсем уж неприличных 103% на конец 2023 года. Иначе говоря, если сегодня отнять от всего заработанного страной всю сумму долга, останется еще 8 %. А вот с нового года украинцы будут должны больше, чем зарабатывают.

Не менее грустны дела и в плане бюджетного дефицита. Во втором квартале 2022 года он составил в среднем 4 миллиарда долларов в месяц, а по итогам года составит 29,1% ВВП, что для Украины является рекордом за все годы независимости.

Близки к этим цифрам и ожидания на Банковой. Так, экономический советник Зеленского Олег Устенко озвучил в эфире национального телемарафона следующие цифры: ожидаемый к концу 2022 года дефицит бюджета составит 50 миллиардов долларов или 30-35% ВВП страны.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц», – разводит руками Устенко.

И вот на таком то аховом фоне подписываются стамбульские соглашения по зерну. Россия ликует – она добилась всего, чего хотела, и даже с горкой. Украинцы не в восторге от столь явной радости русских и привычно подозревают собственную власть в тайной зраде, но… тоже довольны. Несмотря на имиджевый проигрыш в глазах оберпатриотов, приунывших от созерцания неприкрытой радости в российских пабликах, стамбульские зерновые соглашения стали для Украины «форточкой возможностей» в сплошной бетонной стене безнадеги.

Оно и понятно: у страны, которая уже третий месяц верстает бюджет на 60 % за счет внешних заимствований появилась надежда что-то подзаработать самой.

Не зря же Зеленский заявил, что деблокада морских портов принесет 10 миллиардов долларов только за зерно старого урожая. Это без учета видов на новый урожай, который по нынешним ценам и осторожным оценкам экспертов рынка может принести еще около 20 миллиардов.

Поступления валюты критично важны Украине для удержания подскочившего курса доллара, выплаты социалки и зарплат военным, ну и кроме того – чтобы было чем рассчитаться по внешним долгам, если держатели украинских облигаций вдруг не согласятся на предложенную кабмином двухлетнюю отсрочку по выплатам.

Впрочем, новый урожай еще надо собрать. И в этом смысле все не так плохо как думают те, кто ожидает в Стране уа голодную зиму. Урожай яровых в этом году еще должны собрать. По официальным данным – где-то 50% от прошлогоднего, по оценочным – 30% от прошлогоднего. В любом случае, поскольку вывоз зерна сильно ограничен, часть зерна пойдёт на внутренний рынок.

Кроме того, у ЕС ещё есть потенциальные возможности помочь населению гуманитаркой. А вот начало серьёзного продовольственного кризиса возможно где-то с февраля-марта 2023 года.

И это будет не кризис в формате «ничего нет», а кризис в формате «всё, что есть, очень дорого». А значит, всю его глубину, как обычно, прочувствуют на себе лишь самые бедные. Остальные отделаются легким испугом.

В общем, из вышеописанного становится понятно, почему разблокированный вывоз зерна становится таким важным фактором внутренней жизни. К этому добавляется еще один резон. В Киеве всерьез говорят о некоей программе «Оружие в обмен на хлеб», по аналогии с тем, как Ирак Саддама Хусейна получал продовольствие в обмен на нефть.

Понятно, что в данном случае логика перевернута вверх дном: если иракцы получали хлеб в обмен на углеводороды, то украинцы наоборот, свой хлеб будут отдавать дяде в обмен на джавелины, байрактары и хаймарсы.

Как это может быт, описал киевский экономист, бывший советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ:

«Президент США Байден вояжирует по Ближнему Востоку, пытаясь найти нам оружие и, прежде всего, боеприпасы, а для ЕС – газ и нефть. В то же время в африканских и азиатских странах, которые нуждаются в нашем зерне, есть огромные арсеналы оружия и боеприпасов производства еще СССР. Хватит Украине быть геополитическим альтруистом. Мир боится голода, а нам нужно выжить в этой войне. Зерно – только в обмен на поставки из советских арсеналов».

По словам Куща, кроме морского пути из Одессы у Украины есть и другие логистические маршруты:

«Нужно создавать зерновые хабы на западной границе, почти “на нуле”. Наше правительство должно использовать зерновой козырь для повышения обороноспособности государства. У нас заканчиваются ходовые калибры для артиллерии. А в Азии и Африке они есть. А у нас есть зерно. Нужно совместить».

Слабое место подобных рассуждений в том, что «украинское зерно», о котором все говорят, – это зерно крупных частных трейдеров, и государство не может положить в карман доход с него. Впрочем, Кущ и тут видит лазейку: никто на Украине не будет нарушать интересы условного «Каргилла».

Мол, речь о том, что государство может брать в Госрезерв зерно у малых и средних фермеров, которые сами просят государство купить их урожай, сталкиваясь с проблемами логистики и низких внутренних цен. И вот часть зерна из Госрезерва может быть направлена для обмена на боеприпасы. Вопрос лишь в том, о каких именно объемах зерна идет речь и хватит ли их для такого масштабного трансфера.

С другой стороны, если сильно прижмет на фронте, то и интересы аграрных монополий можно послать лесом.

«Государство, не нарушая права собственности трейдеров, должно решить, что для него важнее: чья-то сверхприбыль или дефицитные калибры 122 и 152 мм, без которых наша артиллерия вынуждена на 100 русских снарядов использовать лишь свой один. То есть решить, чей эшелон пропустить, тот, что в обмен на 122 и 152 мм или тот, что для частной продажи», – указывает Кущ.

Конечно, для Киева было бы заманчиво получить три в одном: поддержку фермеров, внутренний продрезерв на зиму и обмен зерна на оружие в Африке и Азии. Но уж больно мудреная выходит схема, как бы самим себя в итоге не обдурить.

Интересно, что подобное – я имею в виду «продовольствие в обмен на оружие» – в истории Украины уже было, пусть и несколько в другом виде. Более 100 лет назад, сразу после «похабного» Брестского мира, когда обанкротившиеся политиканы из Центральной рады выторговали себе самостийность на немецких и австрийских штыках, вернувшись в Киев в обозе «западных союзников».

Эти-то «союзники», расквартировав на территории Украины, а фактически оккупировав ее силами почти полумиллионной группировки, почти год служили «гарантами незалежности», защищая сначала УНР, а затем гетьмана Скоропадского от большевиков.

Как мы помним, ценой за такую защиту стали масштабные реквизиции продовольствия у украинских крестьян. УНР обязалась поставить немцам и австриякам до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна, 100 миллионов яиц, несколько десятков тысяч голов рогатого скота и уйму прочей снеди.

Неудивительно, что министр иностранных дел Австро-Венгрии Оттакар Чернин назвал заключенный с украинцами договор «Хлебным миром». Посредником же в поставках продовольствия в Германию выступал известный киевский банкир Абрам Добрый.

Правда, гладко не вышло. Крестьяне не горели желанием отдавать зерно, тут и там вспыхивали мятежи, которые не успевала подавлять гетьманская державная варта. Тогда к карательным экспедициям подключались немцы – из амбаров выгребали все подчистую, отправляя это добро эшелонами в оба немецких Рейха.

Сегодня мы знаем, что сто лет назад отданный западникам хлеб не защитил марионеточный режим Скоропадского. Жаль, что исторические уроки из этой истории так никто и не извлек.