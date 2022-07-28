«Зерновая сделка – это страшная беда для Киева» – эксперт

Украина опустошает свои склады зерна по заниженным ценам, не обращая внимания на потребности собственных граждан и разоряющихся фермеров.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил глава аналитического бюро проекта «СОНÁР-2050» Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они же сейчас заняты тем, что вывозят приходящие остатки по зерну. То, что осталось с рекордного урожая прошлого года. По моим отчетам, там где-то 13.8 млн. тонн по всему зерну – ячмень, пшеница, кукуруза. А они их выгребут рано или поздно. Даже не смотря на то, что производители зерна не хотят его отдавать по таким ценам, они стараются все на склад, на склад, на склад. А потом они начнут вывозить зерно нового урожая, а из этого нового урожая где-то 12 млн. тонн они смогут вывезти. За прошлый маркетинговый сельскохозяйственный год вывезли 48 млн. тонн зерна.

То есть – мало того, что треть посевных площадей потеряно, не понятно еще сколько там соберут того урожая, и в целом он будет наполовину меньше, так еще и будет вывоз зерна бесконтрольный по сверхнизким ценам. Поэтому для Киева, если бы там вменяемые люди сидели, то эта зерновая сделка – наоборот беда. Нужно закрываться от этого мирового рынка, уходить с него и обеспечивать потребности граждан своих», – объяснил Лизан.