Зерновая сделка: Запад и Украина ожидаемо обманывают Россию

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Новости Украины

После открытия украинских портов для вывоза зерна и Киев, и страны Запада нарушают договоренности с Россией. Вместо зерна «голодающим Африки» пытаются поставить другие продукты. А экспорт российских удобрений не разблокирован.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг покинувшего одесский порт 1 августа сухогруза с зерном для ливанского Триполи. Как выяснилось, на его борту находилась не необходимая ливанцам пшеница, а кукуруза. Причем кормовая. От кукурузы в Триполи, по имеющейся информации, отказались, а груз ждет новых покупателей. К сожалению, пока что, ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. Они следуют, в основном, в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», – рассуждал дипломат.

Нечаев пояснил, что такая ситуация не удивительна, ведь чернозёмы Украины скуплены западными корпорациями.

«Еще один показательный аспект обнародовало издание «Australian National Review». По его данным, из 64 млн гектаров украинских пахотных земель 17 млн были куплены тремя крупнейшими американскими транснациональными корпорациями-поставщиками продовольствия и химии «Карнивал», «Дюпон» и «Монсант». Эти компании выращивают зерно на Украине – они же его и продают», – добавил представитель российского МИД.

По его словам, Запад обманул Россию и не разблокировал экспорт российских продуктов питания, а также удобрений.

«Напомним, что подписанный в Стамбуле пакет документов включал в себя договоренности не только о начавшемся полторы недели назад вывозе зерна из трех украинских портов, но и о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что на данный момент, не выполняется. Рассчитываем, что все пакетные договоренности будут реализованы в полной мере, и страны Запада создадут необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия. Вместе с тем, все вышесказанное в очередной раз подтверждает, что продолжающийся кризис на Украине используется западными странами в собственных интересах. Несмотря на оказываемую ими поддержку киевскому режиму и вопреки их усилиям, направленным на сохранение очага нестабильности в Восточной Европе, все цели и задачи СВО будут выполнены», – предупредил пресс-атташе.