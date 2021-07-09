«Зерновое проклятие» добьёт народонаселение Украины – Карасёв

Открытие рынка земли приведет к дальнейшему исходу населения из Украины, который уже происходит из-за деиндустриализации.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Если продолжится тот тренд, который был все эти годы, последние 10-15 лет, то население будет уменьшаться, оно просто не нужно будет. Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно.

Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Для того, чтобы работали эти заводы, нужны инженеры, конструкторские бюро, для этого должны быть политехнические ВУЗы, разнообразие институтов. Сейчас уже идёт образовательная реформа – в Харькове, в Киеве, в других городах начинают просто механически объединять ВУЗы, сокращать людей. Действительно, зачем столько студентов, если люди уезжают за границу?

Если не нужны политехнические институты, не нужны студенты, то не нужны и школы, которые поставляют ВУЗам более-менее нормальных абитуриентов.

Поэтому столько населения здесь не надо. Если взять сельскохозяйственное производство, то понятно, что закон о земле это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, главное тут – зерно, и поставлять его на рынок тут будут большие хозяйства. Зачем там люди? Там будут автоматические производства, они уже есть у нас. Куда людей девать? Поэтому они и растекаются, разъезжаются.

Если такие тенденции будут продолжаться и дальше и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, она конечно будет идти по тренду деградации», – заключил Вадим Карасев.