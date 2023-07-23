«Зерновой коридор» оказался грабительской схемой для украинских фермеров

Вадим Москаленко.  
23.07.2023 17:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Украина, Экономика коллапса


Вывозившаяся по «зерновому коридору» продукция за бесценок скупалась олигархами у фермеров, а затем втридорога продавалась за границей.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вывозившаяся по «зерновому коридору» продукция за бесценок скупалась олигархами у фермеров, а затем втридорога...

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«Государство должно было закупать зерно и сельскохозяйственное сырьё у мелких и средних фермерских хозяйств на внутреннем рынке для того, чтобы стабилизировать внутренние цены. Потому что у нас произошёл колоссальный обвал внутренних цен.

Если посмотреть, по какой цене закупалось зерно в Украине, и по какой цене продавалось зернотрейдерами на международных рынках, получалось примерно один к трём. То есть, за одну единицу, заплаченную на внутреннем рынке, зернотрейдер получал три единицы дохода. Можете себе представить, подъём в три раза.

И какая мотивация у небольшого фермерского хозяйства выращивать зерно, если оно потом продаётся ниже себестоимости, а ещё и продать нельзя? А вы где-то в Украине видели программу закупки зерна небольших фермерских хозяйств? Её практически нет», – возмутился экономист.

«Были механизмы, но всё было отдано слепой руке рынка. Вот она и отрегулировала, когда главное было купить по дешёвке зерно, и перебрасывать их на польский рынок. В результате получили блокаду, и все остальные проблемы, с этим связанные», – подытожил он.

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