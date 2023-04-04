Ж/Д часть Крымского моста обзавелась новым пролётом – по Арабатской стрелке пройдёт новая трасса

Любовь Смирнова .  
04.04.2023 18:13
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Транспорт, Украина


Второй пролет железнодорожной части Крымского моста готовится занять место поврежденного в результате теракта 8 октября 2022 года.

Идут финальные работы по его монтажу, а вся железнодорожная линия заработает к началу лета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Второй пролет железнодорожной части Крымского моста готовится занять место поврежденного в результате теракта 8...

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«В марте мы заменили первый поврежденный пролет. Теперь строители с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролетное строение. После сварочных работ оно будет опущено на опорные части – на свое проектное положение, – снабдил комментарием видео установки пролета в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. – Сегодня на восстановлении железнодорожной части моста работает 190 человек, задействовано 22 единицы техники».

Несмотря на штормовое предупреждение в Керченском проливе, которое останавливает движение судов, строители планируют завершить восстановление ж/д части Крымского моста на месяц раньше, чем планировалось – уже к началу лета. Во-первых, это позволит запустить движение пассажирских поездов в интенсивном режиме курортного сезона, а во-вторых, интенсифицировать грузоперевозки по железной дороге в Крым. Восстановить движение порожних грузовиков и небольших грузовых машин после досмотра в правительстве тоже обещают к лету.

Пунктов досмотра пассажирского транспорта к лету на Крымском мосту тоже станет больше. По крайней мере глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что их будет на шесть единиц больше, только не понятно, как их распределят – поровну или больше на въезд. Именно со стороны Краснодарского края скапливаются большие очереди перед продолжительными праздничными выходными.

«К началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту. В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель», – заявил Аксёнов.

Также глава региона согласовал упрощение процедуры досмотра при выезде из Крыма на территорию Херсонщины, чтобы исключить проверку грузов и оставить только паспортный контроль. Тоже самое Аксенов предлагает сделать и при въезде в ДНР со стороны Ростова. Это сократит время и перераспределит загрузку сотрудников на оформление и досмотр машин на въезд в Ростовскую область. Решение уже получило предварительное согласование на федеральном уровне.

«Также рассматриваем возможность строительства дороги по Арабатской стрелке, сейчас готовим технико-экономическое обоснование. Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство», – отметил Аксенов.

По Арабатской стрелке от Геническа Херсонской области до села Каменское в Ленинском районе Крыма проходит грунтовая дорога, разделенная бывшим пограничным постом.

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