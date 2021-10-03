Жаба и гадюка разводятся – КПРФ митингует уже без навальнистов

03.10.2021 21:01 (Мск), Москва, Елена Острякова

КПРФ провела сегодня митинг в Москве, который стал зримым символом разрыва «главной оппозиционной партии» России с их ситуативными попутчиками – навальнистами и либералами.

Коммунисты «сдали» сакральное место оппозиционных тусовок – Пушкинскую площадь и собрали мероприятие, посвященное годовщине расстрела Белого дома, под памятником Ленину на Октябрьской площади. Строгая красная гамма символики, пенсионеры, читающие стихи, суровые комсомольцы, поющие «Варшавянку», поминание «ЦРУ и Массада» в речах, – ничто не напоминало о недавнем мезальянсе. Никаких неуставных выкриков «Россия будет свободной».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Тема митинга не могла не отпугнуть либералов, ведь событиями 93-го года открывается для них царство их любимого Ельцина, принятие конституции, продиктованной с Запада, уродливый капитализм, – об уходе всего этого они так скорбят. Еще в субботу самые наивные из навальнистов продолжали верить в то, что союз с парламентской партией, за которую многие из них отдали свои голоса по системе «умного голосования» (УГ), не распался. Десять отчаянных романтиков выстроились под памятником Пушкину с плакатами «за честные выборы» и «свободу политзаключенным», но были задержаны полицией.

Претендовавший на место Навального и призывавший к перманентному протесту коммунист Валерий Рашкин на акцию не явился. Он ограничился размещением обращения, предрекающего «бурю» и обращение в буржуазный суд в Страсбурге, в своем телеграм-канале, не набравшем и 3 тысяч подписчиков

«Волков и Ко с УГ «жахнули» всех, кто повёлся на это унылое, в общем, «разводилово» с отъемом права выбора за кого голосовать. Теперь даже верные (ранее) навальнисты буквально рыдают на камеру, признаваясь в своём разочаровании принуждением к голосованию за КПРФ. Последняя, кстати, похоже, кинет навальнистов окончательно: отказ от организации уличных выступлений и фактический отказ оспаривать результаты выборов говорят сами за себя. Навальнисты пытаются ещё искать рычаги давления, но это бесполезно, похоже. Ну что же: вечнозелёный этюд про жабу и гадюку вновь актуален», – прокомментировал происходящее политолог Алексей Мухин в своем телеграм-канале.

А счастье либералов было так возможно, так близко. Сразу после выборов Рашкин в эфире «Эха Москвы» уверял, что «благодарил и будет благодарить» Навального за поддержку, а его саратовский соратник Николай Бондаренко от имени партии пообещал отстаивать интересы граждан либеральных взглядов. КПРФ демонстрировала стремление двигаться по майданному пути. Она провела несанкционированную акцию на Пушкинской площади, обжаловала в суде итоги выборов. Фракция коммунистов в Мосгордуме в знак протеста покинула заседание.

«КПРФ переживает этот процесс — она наливается живой электоральной кровью. Она пользуется усиленной народной поддержкой, и эта поддержка начинает вступать в противоречия с теми параметрами, которые определены для системной оппозиционной парламентской партии и ее договоренностями с федеральным политическим менеджментом», – ликовала либералка Екатерина Шульман.

Ей вторил бежавший из РФ либеральный экономист Сергей Алексашенко.

«Похоже, что КПРФ помимо воли Кремля и Зюганова превращается в нормальную оппозиционную партию, которая готова всерьез бороться за права человека, за справедливость суда, за равенство всех перед законом, за борьбу с коррупцией. Лозунги коммунистов уже в достаточной мере пересекаются с лозунгами либеральной несистемной оппозиции. Они всерьез готовы бороться за власть. Коммунисты получили большинство голосов. Не могу сказать, что это меня сильно радует», – заявил Алексашенко.

Коммунистов приветствовали американские СМИ.

«На последних выборах КПРФ добилась больших успехов, какими не может похвастаться ни один соперничающий с ними блок. Она превращается в проблему, с которой Путину придется разбираться. Эта партия обладает единственным в стране мощным политическим аппаратом, который не зависит от Кремля», — писало американское агентство Bloombreg.

Наиболее впечатлительные политологи увидели в союзе коммунистов и навальнистов угрозу начавшемуся трансферу власти.

«В этом конфликте решается, возможно, и судьба выборов 2024 года и судьба всех политических партий в современной России», – предрек Сергей Марков.

Лишь немногие наблюдатели обратили внимание на абсурдность такого политического расклада.

«Попутчики» коммунистов, используя их движущую силу, вынужденно поддерживают и чуждые им идеи: сталинизм, национализацию, традиционализм. При этом либеральная в своей основе «Единая Россия», вынужденная искать такой же базис в глубинном народе, тоже использует те же символы: Невский, Грозный, православие, традиции. В результате получаем удивительную картину, когда одни «правые» борются против других, пытаясь опираться на «левые» настроения населения», – отметил политолог Илья Гращенков.

Принуждение КПРФ к возвращению в стойло системной парламентской оппозиции власть осуществляла классическими методами: кнутом и пряником. На минувшей неделе прошли массовые задержания видных коммунистов, принимавших участие в несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади, проведенной под видом встречи с избирателями. Многие из них получили административные сроки по 10 суток. Под удар попали даже юристы, готовившие иск об отмене итогов электронного голосования, полиция не выпускала их из здания, чем поставила под угрозу затею с судом.

Вся либеральная рать в лице СМИ-иноагентов бросилась защищать своих новых союзников. Репортажи о «репрессиях» пеклись, как горячие пирожки. А главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, видимо, желая оправдаться за свою поддержку электронного голосования, лично обратился в суд с ходатайством о снисхождении к депутату Мосгордумы коммунистки Екатерины Енгалычевой.

Но у власти был запасен еще и пряник – теплые места председателей комитетов в новой Госдуме, в торговлю за которые с энтузиазмом включилась верхушка КПРФ, забыв о судьбах пострадавших товарищей.

«Единственное, что Зюганов был готов обсуждать всерьез, это количество и значимость комитетов, которые его коллеги получат в новом составе парламента. Причем на фоне происходящих событий выглядело это как верноподданническая просьба о компенсации за украденные мандаты. Комитеты, конечно, дадут, но и тут вряд ли власть поделится особенно жирными кусками, ведь лидеры КПРФ только что показали, что говорить с администрацией языком силы они не хотят и не могут, а другого языка наши начальники не понимают. Всё, к чему прикасается аппарат КПРФ, как в сказке, превращается в сонное царство, оживить и пробудить обитателей которого неспособны даже яркие речи Рашкина», – написал левый публицист Борис Кагарлицкий, также попавший под «репрессии».

Риторика коммунистов заметно изменилась через неделю после выборов. Лидер партии Геннадий Зюганов уже не пугает Россию Майданом, а говорит о сочетании парламентских и уличных методов борьбы. Секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко отрицает роль УГ в достижении значимого результата на выборах. Другой секретарь ЦК Сергей Обухов прямо пишет, что КПРФ поддерживает правильная «башня Кремля».

«За Компартией стоят патриотически настроенные силовики, а «кузькина мать» будет показана как раз либералам. Рассуждения в части «кузькиной матери» от силовиков либералам тоже не лишены права на существование. Это видно по новым «экстремистским делам» и раздаче наклеек иноагентов. Очевидно: для прозападной либеральной «башни» Кремля и их покровителей самое время попытаться «свалить все на КПРФ», а также не допустить перехода «рассерженной» молодежи в поле созидательного протеста», – написал Обухов.

КПРФ заработала дополнительные 6% голосов и 600 млн руб – именно на такую сумму вырастет госфинансирование партии из-за ее высокого результата по итогам голосования. То есть, государство мастерски конвертировало рост протестных настроений в обществе в рост благосостояния конкретных политиков, сдерживая их и так не особо сильный революционный порыв.

Теперь вся надежда разочарованных либералов на давно анонсированную смену руководства в КПРФ. Но на смену Зюганову могут прийти вовсе не наглые и голодные вожаки из регионов, а респектабельные москвичи, которые достойно продолжат дело старой партийной верхушки.