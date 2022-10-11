Жабогадюкинг полным ходом: Ермак запретил «Макфолу» говорить при нём о Денисовой

11.10.2022  16:25 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Скандал, Украина
Новости Украины

К выдворенной с позором с должности экс-омбудсмена Украины Людмиле Денисовой до сих пор очень много вопросов, как она вела обмен пленными и составляла их списки.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К выдворенной с позором с должности экс-омбудсмена Украины Людмиле Денисовой до сих пор очень...

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«Денисова сообщила, что она хотела вести переговоры, а ты ей это затормозил», – отметил «Макфол».

«Я прошу тебя, Денисова – это человек, который, к сожалению, ничего хорошего не сделала, много к ней вопросов. Я не хотел бы тебе всех их перечислять. Если честно, это не тот человек, с которым тебе нужно общаться. Это не человек, который работает в интересах Украины. Много есть вопросов, как менялись пленные при ней, как она составляла списки и так далее, к ней нет доверия», – сказал Ермак.

Ранее Денисова в беседе с теми же пранкерами яростно обвиняла Ермака в своём увольнении, мотивируя это тем, что офис Зеленского не был заинтересован в обмене сдавшихся в плен в Мариуполе боевиков «Азова».

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