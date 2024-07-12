Нацистские паблики разрывает на фашистские флаги — мэр Одессы Труханов дал интервью «Укринформ», в котором попрал все их чаяния насчет уничтожения архитектуры и истории города.

Напомню, что после того как Киев признал кампанию по деколонизации, возложенную на одесскую мэрию, провальной, и возложил эту «высокую миссию» на обладминистрацию, шариковых понесло!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Мысленно они уже решили как «набутылят» памятники Пушкину и князю Воронцову, Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору. Но столкнулись с юридическим казусом — все эти бесценные артефакты находятся на балансе у города, и Труханов не собирается просто так с ними расставаться. Мало того, что «Укринформу» он сказал, что Екатерину II демонтировали не потому, что она «палач украинского народа», а чтобы вандалы не разрушили, так еще и вступился за другие «маркеры русского мира», правда, своеобразно.

«Памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я — одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки и бабушки. Памятник Пушкину вообще был установлен на средства граждан. Когда мне говорят, что Путин одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой, — это неправильно. Это наш подарок россиянам: мы отдаем им Пушкина, который жил и творил в Одессе. К сожалению, сейчас мы не можем спросить ни у Пушкина, ни у Воронцова, поддержали бы ли они войну. Но Пушкин является частью нашей истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут восхищаться во Франции, Англии или Италии. Это классика», – одессит по рождению, но украинский чиновник Труханов отчаянно пытался угодить и бандеровскому Киеву, и не выглядеть полной свиньёй в глазах земляков.

Насчет «подарка россиянам», не по Сеньке, конечно, Труханов натянул шапку, но как иначе перед шариковыми выслужиться? По Воронцову тоже получилось расплывчато:

«Давайте обратимся к истории и посмотрим, что именно этот человек делал для Одессы. Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было».

А уж над инициативой института нацпамяти «распилить Екатерину на сувениры для военных», и вовсе поржал:

«Я отношусь к этому с долей одесского юмора. Это же нужно было сидеть, придумывать такое… Переплавите на монеты — и что это даст? Понимаете, я уже столько наслушался таких предложений от активистов… Предлагали даже белить деревья желто-голубым цветом. Только представьте, что будет с деревьями после выгула собак. Может, люди это сочиняют из искренних патриотических соображений, но я этого не понимаю. То же — и с памятником».

Да, вроде все правильно. Только не будем забывать, что два года назад в интервью итальянским журналистам Труханов и вовсе заявил, что выступает категорически против сноса Екатерины II, а когда шариковы его захейтили, принялся оправдываться — не так перевели, не так поняли, вырвали из контекста и прочее про «зайти не в ту дверь».

Наверное поэтому оккупанты, перед которыми одесский мэр все время стелется, как кошка в марте, и плюют в него, и не считают своим, и отвечают, как угодно. Вот, например, как Шариков Гуцалюк из института нацпамяти:

«Не будет здесь ваших «хотелок», а будет Украина. Причем всегда. Поэтому ваших пушкиных, суворовых и екатерин здесь не будет! Ибо не может их быть в стране, где потомки этих суворовых-пушкиных уничтожают Охматдет, устраивают сафари на людей, подрывают дамбы и уничтожают жилые дома с людьми!».

Что ж, болею за обе команды. И верю, что памятники переживут и явных врагов, и предателей.