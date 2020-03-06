Жадность Эрдогана перевесила желание махать шашкой

06.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Опасения потерять экономические связи с Москвой не в последнюю очередь стали фактором, вынудившим президента Турции Реджепа Эрдогана отказаться от военной авантюры в Сирии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается переговоров Путина и Эрдогана, они стали успешными. Я не хочу унижать здесь президента Эрдогана, он отстаивал свои интересы, как мог, мы отстаивали свои – я думаю, разумный, всех устраивающий компромисс был достигнут, но достигнут он был, прежде всего, благодаря тем военным победам армии Асада при поддержке российских ВКС в Идлибе.

Если бы движения вперёд не было, Эрдоган бы говорил с позиции победителя, а он говорил с позиции реалиста. Он признал ту ситуацию, что никакого движения сирийской армии назад не будет, линия разграничения будет проходить там, где она сегодня проходит, это фактически зафиксировано.

Поэтому, я думаю, конечно, это и наша большая победа, но это и здравомыслящий подход президента Эрдогана, для которого, очевидно, контакты с Россией, деньги российские, которые идут в турецкую экономику, наши будущие проекты, выгоды экономического сотрудничества перевесили желание махать шашкой. Это победа здравого смысла и победа всех», – заявил Коротченко.