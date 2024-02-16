«Жадность выше страха» – поляк придумал, как склонить США к передаче Киеву активов РФ

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Раз США не хотят давать денег, нужно уцепиться за мысль кандидата в президенты Дональда Трампа передать Украине помощь в виде кредита, предложив в качестве его гарантии замороженные российские активы.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раз США не хотят давать денег, нужно уцепиться за мысль кандидата в президенты Дональда...

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«Украинский солдат сделал Америку великой снова. И сегодня ненависть демократов к республиканцам и наоборот, особенно наоборот, сильнее их любви к стратегическим интересам США. Потому что, если применять логику и глубинные интересы с одной и другой стороны, эта помощь должна быть безусловной.

Есть очень много других инструментов. Даже Трамп сказал, что он за то, чтобы выделить помощь как кредит. Я считаю, что если дальше развивать эту мысль, гарантией этого кредита должны быть русские средства, которые заморозили. Боятся?

Я скажу так: жадность всегда выше страха. И этот принцип работает на нашу сторону. Потому что именно эта жадность – там есть средства, есть запрос на то, чтобы воссоздавать военные заказы, чтобы создавать милитарную силу и так далее», – рассуждал Кульпа.

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