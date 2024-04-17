Многие жители освобождённых территорий Украины всё равно продолжат относиться к России предвзято из-за тридцатилетней бандеровской пропаганды и нескольких лет АТО и СВО.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не боитесь, что люди, даже разговаривая по-русски, всё равно будут держать камень за пазухой?», – поинтересовался ведущий.

«Конечно, будут. Это не должно быть удивлением для людей, которые приедут работать на Украину. Это естественное поведение. Огромное количество людей, даже сейчас, после того как понятно, что происходит на Украине, всё равно недовольны действиями России только потому, что «А зачем он напал?».

Они были готовы поддерживать Путина, но как только они считают, что Россия «совершила агрессию», включился этот естественный патриотизм. За 25 лет выросло поколение, которому привит естественный патриотизм: на твою территорию вошли чужие войска, каким-то образом нужно защищаться», – рассуждал журналист.