Жадные чиновники увольняют петербургских медиков из «красных зон»

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В петербургской больнице №40 отмечены добровольно-принудительные увольнения. Врачи идут на этот шаг, чтобы не портить трудовую книжку. В СМИ считают, что подобные решения принимают чиновники, желающие сэкономить на медработниках.

О творящемся в медучреждении беззаконии изданию Znak.com рассказала одна из медсестер. По ее словам, ее уже трижды увольняли по собственному желанию, а затем заново принимали на работу в ковидное отделение в пансионате «Заря».

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Женщина считает, что увольнения связаны с сокращением пациентов в больнице. Сотрудников вынуждали уходить, чтобы не платить зарплату. Абсолютно всех уволенных врачей заставляли писать заявление по собственному желанию. В случае отказа грозили увольнением по статье.

«Приходишь [по вызову старшей медсестры], и заставляют подписывать. «Если хотите, найдем причину и уволим по статье», – вот так говорят. Зачем мне такое в трудовой книжке?» – возмущается медсестра.

Этот «аргумент» действовал, так как желающих уволиться по статье в больнице не нашлось. Всего из корпуса, по словам медсестры, уволили двенадцать медработников. Общаться с журналистами никто из них не захотел – из-за боязни, что их откажутся брать обратно.