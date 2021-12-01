Жадные чиновники увольняют петербургских медиков из «красных зон»

01.12.2021  19:34 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
Просмотров:
 
беспредел, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


В петербургской больнице №40 отмечены добровольно-принудительные увольнения. Врачи идут на этот шаг, чтобы не портить трудовую книжку. В СМИ считают, что подобные решения принимают чиновники, желающие сэкономить на медработниках.

О творящемся в медучреждении беззаконии изданию Znak.com рассказала одна из медсестер. По ее словам, ее уже трижды увольняли по собственному желанию, а затем заново принимали на работу в ковидное отделение в пансионате «Заря».

В петербургской больнице №40 отмечены добровольно-принудительные увольнения. Врачи идут на этот шаг, чтобы не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Женщина считает, что увольнения связаны с сокращением пациентов в больнице. Сотрудников вынуждали уходить, чтобы не платить зарплату. Абсолютно всех уволенных врачей заставляли писать заявление по собственному желанию. В случае отказа грозили увольнением по статье.

«Приходишь [по вызову старшей медсестры], и заставляют подписывать. «Если хотите, найдем причину и уволим по статье», – вот так говорят. Зачем мне такое в трудовой книжке?» – возмущается медсестра.

Этот «аргумент» действовал, так как желающих уволиться по статье в больнице не нашлось. Всего из корпуса, по словам медсестры, уволили двенадцать медработников. Общаться с журналистами никто из них не захотел – из-за боязни, что их откажутся брать обратно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть