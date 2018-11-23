23.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина, Финансы
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Жадный Чубаров требует от Украины ещё больше денег на пропаганду меджлиса

Украина выделяет недостаточно денег на меджлисовскую пропаганду.

Такое заявление сделал глава запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, хочу поблагодарить вас, членов комитета по бюджету за то, что вы поддержали мои предложения и вопросы предоставления финансовой поддержки крымско-татарскому каналу «АТR», укрепление материально-технической базы учебных заведений и так далее. Но моя ошибка, кажется, была в том, что мы очень тщательно подсчитали и дали реальные потребности, взяли и сократили ровно на два, и указали ту сумму, размазали, понимаете», – подлизывался он.

«Сергей Иванович, какая есть возможность до голосования, возможно протокольно, чтобы эту статью, код 2501120 увеличить? Там 45млн, каким образом ее увеличить, чтобы хотя бы приблизить к 75-80 миллионов?», – поинтересовался он, в ответ на что депутат Мельник ответил, что попробует уточнить этот вопрос.

 

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