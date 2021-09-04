Жаль, что в 2014-м Крым не расстреляли, как Славянск – Арестович

04.09.2021 13:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Крым мог бы остаться украинским, если бы в 2014 году военизированные подразделения Украины вели себя, как в Мариуполе и Славянске.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян сейчас, это доподлинно известно, команда была очень чёткая из Москвы, если в Крыму начинается стрельба, и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берёт. Надо было найтись 20 человекам военным, которые бы не побоялись и выстрелили, потому что они обязаны были это сделать как военные. Но мы этого не сделали, потому что был тотальный моральный обвал – командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав. Но прямой команды никто не давал и никто не был в состоянии выполнить», – рассказал Арестович.

«Как только начали стрелять под Мариуполем, когда выстрелил командир «Барсуков» Сухаревский, подполковник морской пехоты, который сейчас командует отдельным 503-им батальоном, тогда он выстрелил под Славянском по группе Гиркина, которая приехала атаковать «Альфу». Вот, когда находится первый, кто стреляет, или последний, кто не сдаётся, тогда можно сохранить управляемость выхода из ситуации и всего остального. Но не нашлось (в Крыму – ред.)», – добавил советник Зе-Офиса.