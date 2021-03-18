«Жалеете, что расстались с Украиной?» – в Крыму и Севастополе провели видео опрос

18.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Спустя семь лет после воссоединения Крыма с Россией, на полуострове сохранилось много проблем, но сделано было гораздо больше, чем при Украине за двадцать лет. Крымчане и Севастопольцы не разочарованы своим выбором, сделанным 16-го марта 2014-го года и не считают, что живут в оккупации. Об этом свидетельствуют их блиц-интервью, данные журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выстрадали вхождение в Россию. Поэтому, если кто-то не понимает чего-то, то это их проблемы… Я считаю, если бы этого не произошло, здесь было бы не просто хуже, чем на Донбассе – здесь была бы такая резня, что просто страшно об этом даже подумать. Поэтому мы никакие не оккупированные – мы пришли туда, куда стремились многие десятилетия… Оккупированная территория – это когда приходят сюда войска чужие, которых не приветствует народ, и которые навязывают свою волю. Вот это оккупированная территория. В наше случае мы ждали возвращения в Россию на протяжении десятилетий», – заявил один из жителей порталу «Sevastopol Life».

«Мы не считаем, что он оккупирован, потому что оккупированная территория выглядит немного по-другому. Наверное, там должны идти какие-то военные действия или что-то в таком плане. Оккупированная территория – это где люди не живут свободно», – заявила крымчанка.

«Двадцать лет то, что происходило в Крыму – это не очень здорово было. То есть, какая-то неопределенность, никаких средств в Крым не вкладывалось, никакого будущего у людей не было. Поэтому они, конечно, за Россию, которая, смотрите, сколько денег вложила и мост построила, и воду провели, детские площадки, дороги построили. Оккупанты пришли и сделали для людей жизнь лучше», – добавляет один из участников блиц-интервью.

В Симферополе участники опроса, проведенного ялтинским журналистом Сергеем Сардыко, обратились к президенту РФ Владимиру Путину:

«Мы очень рады, что вернулись в Россию. Столько у нас изменений – мост, аэропорт, сады, дороги. Так что мы очень довольны… Да столько всего – и больницы, уже не знаешь, чего пожелать. Главное ему здоровья, много лет, чтобы он жил, здравствовал. Мы за ним как за каменной стеной», – заявила одна из местных жительниц.

Но не обходится в Крыму и без проблемных точек. Традиционно это касается застройки южнобережной полосы и уничтожения природного ландшафта.

«Мы встревожены событиями в Форосе, мы встревожены событиями в Симферополе, в районе Заводское. Мыс Меганом, Тихая бухта. Пожалуйста, пришлите в Крым премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина. К сожалению, в прошлом году он не смог побывать на нашем полуострове. Мы хотим прямого разговора крымчан с правительством России. Помогите нам отстоять гармонию человека и природы в Крыму», – сказал, обращаясь к президенту, Сардыко.