«Жалею, что не могу ударить по Кремлю», «подземное оружие» и другие откровения Зеленского в Италии

Владимир Зеленский в эти дни находится с большой политической гастролью в Европе. Вчера он сидел в президиуме встречи военных доноров Украины в немецком Рамштайне, а сегодня витийствует перед участниками юбилейного, 50-го по счету международного экономического форума «Амброзетти» в Италии, куда он прибыл по приглашению властей этой страны.

Лейтмотивом его эмоционального выступления стали многократно повторенные просьбы о помощи Украине с перечислением того, чего не хватает Киеву как для успешного ведения войны, так и для поддержания хоть какой-то стабильности в гражданской жизни в тылу.

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В частности, жаловался Зеленский на то, что у Украины недостаточно систем ПВО, чтобы отразить каждую российскую воздушную атаку.

«Наши люди находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников. Каждую ночь и каждый день. К счастью, у нас есть системы ПВО. В частности, благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку», – посетовал он.

По словам Зеленкого, что угроза российских обстрелов остается почти ежедневной, поскольку у Украины до сих пор нет разрешения от партнеров на уничтожение российских военных аэродромов.

В этой связи Зеленский заявил, что сожалеет о том, что Украина не может ударить по Кремлю.

«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни», – отметил хозяин Банковой.

Зеленский напомнил собравшимся, что российские тактические бомбардировщики, забрасывающие авиабомбами восток Украины, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы с Незалежной.

Зеленский ударился в точные подсчеты, просветив публику, что РФ для ударов по востоку Украины ежемесячно использует около 4 тысяч бомб, которые пускает с самолетов, находящихся на военных аэродромах, до которых Киев хотел бы дотянуться, ено пока не может, не вызвав неудовольствия у доноров.

«Когда вы говорите о тысяче километров, мы используем наши собственные дроны, нашего производства. Но мы не целимся по гражданским. Они – наши враги, потому что они поддерживают политику путина. Но мы никогда, никогда не били по их гражданской инфраструктуре», – божился Зеленский. Впрочем, военные сводки российской стороны опровергают эти заявления хозяина Банковой.

Укоряя собравшихся его послушать западников, Зеленский заявил, что «Украина не просит большего чем то, что у вашей или любой другой страны уже есть».

«Мы только хотим, чтобы ни один отец в нашей стране не должен прятать свою жену и дочерей, потому что они погибли от российских ракет. Мы просто хотим, чтобы украинские ребята больше никогда не страдали из-за несостоятельности помочь своим родителям, находящимся на территории, которую оккупировала Россия. Мы просто хотим, чтобы достояние поколений украинцев не уничтожило российские бомбы. Украина заслуживает безопасности», – грамотно выводил Зеленский аудиторию на эмоции.

Повторил он в своем выступлении и уже многократно обкатанные на публике пропагандистские тейки типа того, «Путин – это убийца и лжец», а «Россия повторяет путь Гитлера, поэтому нельзя повторять минские соглашения».

«Минск» по Зеленскому – «это ловушка».

«К сожалению, коллеги из Европы поддержали эту ловушку. «Минск» – это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться, а именно замороженный конфликт. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться, что она и делала»,

Интересно, что в этом украинская пропаганда и российские лидеры мнений полностью сходятся. От перспективы нового «Минска» не в восторге и в России.

Также Зеленский назвал союзников Путина. Впрочем, тут ничего нового.

«Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно и лишить нашу страну жизни», – говорит он.

А еще, по-Зеленскому, «Украина – это часть будущей инфраструктуры безопасности, я считаю, для мира. Поэтому Украина должна быть частью этого союза безопасности. Экономического и безопасности, с точки зрения обороны, и энергетического, технологического, продовольственного – это значит, что Украина должна быть частью Европейского Союза, семьи Европы, а также НАТО», – убеждал европейцев гость из Киева.

Другие тезисы Зеленского вкратце: «Я покажу G7 и Байдену, что нужно сделать, чтобы нажать на Путина, чтобы он завершил войну» ( экое самомнен е галактического масштаба – ПН). «Путин ищет ракеты по всему миру, чтобы убивать украинских детей, мы ищем ПВО, чтобы защищаться». «Война идет территориально на Украине, но пострадал от нее весь мир». «Нужно было открыть Западу глаза на то, что, Путин хочет уничтожить нас, а не защитить себя, он не отводит войска с Донбасса, чтобы защитить Курск» ( это можно считать косвенным признанием провала украинской стратегии, строившейся на ожидании ослабления донбасского фронта России) – ПН).

На сладкое Зеленский порадовал европейцев громадьем украинских планов.

«Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживается. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одной вещи — мира», – пообещал он.