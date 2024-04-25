«Жалею, что уехала из Мариуполя – Россия платит больше»: в Верховной раде озвучили неудобную правду

Михаил Рябов.  
25.04.2024 18:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина из-за дефицита бюджета сокращает выплаты переселенцам из зоны боевых действий – люди в итоге решают возвращаться в свои дома или на отошедшую к России территорию. Такие данные на заседании Верховной рады сегодня озвучила депутат Юлия Клименко из партии «Голос».

Депутат считает, что запрет обслуживания в посольствах и консульствах уехавших за границу мужчин также приведет к их отказу от украинского гражданства различными путями, что еще больше усугубит ситуацию с оттоком населения из Незалежной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина из-за дефицита бюджета сокращает выплаты переселенцам из зоны боевых действий – люди в...

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«Вчера было принято постановление о том, чтобы украинцам не выдавать паспорта за границей, а до этого с апреля месяца фактически люди, которые поверили Украине, внутренне перемещенные лица, выехавшие на территорию Украины, были лишены денег на жилье. Поэтому многие люди просто собирают свои вещи и едут обратно – или на оккупированные территории, или в разваленные дома на Херсонщину, на Харьковщину.

Вы мне скажите, как вы собираетесь строить экономику и страну, для кого и кем, если у вас нет рабочей силы, которая уехала, сдаст украинские паспорта и забудет, как страшный сон. А часть людей поедет обратно, как подарок Путину, потому что вы не можете выплатить 2 тысячи гривен на жилье людям.

Для кого и с кем вы будете строить Украину, если вы не в состоянии вернуть своих граждан и не в состоянии вообще понять, какая демографическая катастрофа нас ждет. Как нам надо относиться к собственным гражданам, которые, к сожалению, покидают Украину и уезжают. Как сказала моя подруга из Мариуполя: «я сожалею, что я вернулась на территорию Украины, Россия, К сожалению, платит больше», – процитировала укро-депутат.

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