Жалею ли я, что поддержал Россию? Исповедь покинувшего Херсон

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Вечером 23-го что-то было неспокойно. Давило грудь и совершенно не было сна. Такое бывало после лишней дозы алкоголя. Но сегодня всё было чинно. 23 февраля отпраздновали на редкость спокойно, с работы ушли почти вовремя и даже штатные спорщики-западенцы, не были настроены агрессивно.

Спорить о роли Красной Армии в Великой Отечественной, ну это что плевать против ветра. Всё слишком очевидно и известно. Обычно они, конечно, спорили. Но сегодня – то ли сало было особо вкусным, то ли самогон крепким до неприличия. Все всем были довольны.

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Сон всё не шёл. Почитал Лесева. Удивительное совпадение. У него тоже странное предчувствие. Три ночи. Эта непонятная давящая боль. Как камень давит на грудь, но физически ничего не беспокоит. Три тридцать. Всё, наконец-то. Сегодняшний день обещал быть спокойным и можно было поспать чуть дольше.

-Коля, вставай, война!

Звонок соседа, как голос из параллельной вселенной. Вроде только глаза закрыл. На часах 5.00.

-Андрей, какая война ты что сдурел?

-Война, самая настоящая! Чернобаевку бомбят.

-Ладно Андрюха давай, я ещё спать хочу.

Лёг. Прислушался. Действительно, отдалённые глухие раскаты и назойливый вой сирены. Да и фиг с ним. Посплю. Слово война не укладывалось в сознании, этого просто не могло быть и было похоже на странную шутку.

Проваливаясь в забытьё, вдруг стало приходить понимание что Андрей не шутит. Не тот человек. Посмотрел на супругу. Спит себе сладким сном. Между нами мелкая, которая повадилась прибегать среди ночи и спать между нами. Старшие сопят в своих кроватях…

В 7.00 вышел во двор. Двор как растревоженный улей. Все перешёптываются в надежде, что через пару часов всё успокоится.

-Николаич, что делаем?

-Делаем вид что ничего не произошло. Если нет аварийных ситуаций, идите по домам и будьте на связи.

Вдалеке поднимаются столбы дыма и не унимается вой сирены. Страха не было. Возник странный холодный расчёт.

Разбудить жену, сделать запас воды, накупить необходимых лекарств, как-то читал об этом от жителя Белграда. Ещё в 2014г. озаботился этим вопросом, ожидая что бомбёжки Донецка для Киева бесследно не пройдут.

Буднично сообщил дражайшей половине что у нас война, и мы сегодня все дома. Судя по реакции, это был повтор моей.

В 8.00 на линии директор.

-Что делаем?

-Персонал обзванивают начальники подразделений, всех оставляем дома, мы выезжаем на работу, собираем необходимые документы, тушим котлы и распускаем охрану.

По дороге нас встретили дикие очереди на заправки и редко снующие автомобили. Похоже вся пробка выстраивалась в сторону Николаева.

Холл и машинный зал встретили гробовым молчанием. Там, где кипела жизнь и сновали люди, вновь была тишина. Точно как в ковидный 2020. Однако привыкнуть к этому оказалось невозможно. Странные «паузы» в жизненном беге, лишь подчёркивали нынешнюю абсурдность бытия.

Путь домой был недолог. Картина не менялась, разве что добавились очереди у банкоматов и аптек.

Машину в гараж, сам домой. Таков был мой грандиозный план.

Сесть на маршрутку не получилось. Они шли переполненные и останавливаться категорически не собирались. Пришлось идти пешком.

Шёл, и думалось о многом. Да, мы ждали русских. Ждали в 2014г. Ждали и понимали, что только они остановят преступную войну на Донбассе, развязанную колониальным правительством Украины. Ждали и понимали, что Украина уже не принадлежит нам. Никому из нас, и даже тем, кто думает, что он чем-то управляет.

Ждали. Но ТАК не ждали точно. Это был внутренний разрыв. С одной стороны все твои знакомые, родственники и друзья, у которых по вполне понятным и обоснованным причинам случился приступ национального самосознания.

Да и как не случится. Горит твоя страна, горит твой город.

С другой стороны, все прогнозы и предсказания сбывались с пугающей точностью. Самое страшное, с обеих сторон наши. Но одни явно обмануты и не в состоянии отличить чёрное от белого. На моих глазах чудовищный эксперимент, проведённый над немецким народом, вновь повторился уже над украинским. По тем же лекалам, за те же сроки, и теми же любителями словоблудить о свободе и демократии. Дежавю. В сознании украинца всё спуталось, за восемь лет безальтернативной государственной пропаганды, сохранить трезвость смогли не только лишь все. Уж сколько было говорено, что итог подобных метаморфоз, – неизбежная война. Вспомнилось, как смеялись и шутили по этому поводу. Тогда смеялись, сейчас горит.

-Николай, ну что вы такое говорите. Кто на нас нападёт. Россия? Да ну. Их мировое сообщество поставит на колени. ЛДНР? Не смешите.

Не смешу. Но что делать сегодня, прямо сейчас? Рассказывать о роли Англии и США, как они на плечах пустомели-скомороха таки притащили нам войну? Неудачная идея. Удачных идей не было.

Однако одно уже можно было сказать точно. Те кто безоговорочно поддерживал майдан, кто относился к нему с «пониманием», или хотя бы нейтрально, оказались чётко на антироссийских позициях.

«Ватники» же в большинстве были либо растеряны, либо в прострации. Перспективы вырисовывались вполне себе осязаемые. Такое уже было после Крыма. Практически весь условный «антимайдан» был поставлен вне закона.

И последствия этого были слишком очевидны. Настолько слишком, что теперь пути назад нет.

В доме отродясь не было оружия, но как доверительно мне сообщил сосед полицейский, в городе начали орудовать банды мародёров, а из власти остались только МЧСники. Ни полиции, ни СБУ ни областного руководства нет. Вообще нет никого, кроме Колыхаева (мэр города) и его замов.

-Кум, а привези ка мне ружьё.

Мне тогда казалось это вполне логичным и своевременным.

Не пригодилось. К счастью.

Остаток дня прошёл в тумане и мучительных размышлениях. Начиналось то, о чём раньше только слышал от моих близких, которые прошли всю Великую Отечественную.

Их слова – «лишь бы не было войны», теперь обретали истинный смысл и назначение…

Была ли возможность избежать СВО? Была. Но окончательное решение должен был принять Зеленский, тот самый Зеленский, который обещал, что больше не будет материнских слёз и которому отдали так много голосов именно за одну фразу – я установлю мир в стране. А вместо этого полностью сдал суверенитет и уже за него решали, что будет с Украиной.

Война, словно лакмусовая бумага, проявила всё. То, что дремало и таилось под толстым слоем грима и фальшивых улыбок, облетело как новогодняя мишура.

Война заставила сделать выбор и ускорила время. Весь тот путь, который Украина должна была проделать за пять-семь лет, уместился в полуторагодичный срок. Все фразы «в Украине нет нацизма», «вы сами себя обстреляли», «чемодан, вокзал, Россия», не вызывают смеха или горячего желания доказать обратное. Глубина падения Украины такова, что доказывать уже ничего не стоит. А отношение к канонической Церкви, лишь показывает истинные смыслы и выбранный путь.

Жалею ли я и такие, как я, о своём выборе? Нет. Большинство из выехавших в Россию, родились и выросли на Украине, и уехать из страны их заставило не нарушение законов и основ государственного строя, а та самая пресловутая идеологическая несовместимость, которая на глубинном уровне называется ментальным выбором.

Мы не могли выбрать то, что нам предлагали, и стали чужими государству с чужими смыслами. Которое, как тать, захватило родные просторы.

И вернуться мы можем только в свою страну, ту самую, которую теряли дважды – в семнадцатом и девяносто первом, но надеемся обрести вновь.