«Жалкий поц». Соцсети издеваются над Зеленским после его поездки в Донбасс

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли после его поездки в Донбасс вместе с западными послами.

По мнению Зеленского, отчитавшегося о поездке в своем блоге, такая компания поможет поддерживать внимание мира к ситуации на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки, предлагая экономические и социальные инструменты, которые должны трансформировать жизнь на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины, усиливая нашу армию, которая выдерживает ежедневные провокации и давление врага. Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом», – написал Зеленский.

Но пользователи соцсетей не поверили украинскому президенту, посчитав его визит комичным, высмеяв нелепый бронежилет, который был не по размеру Зеленскому, а также напомнили ему о притеснениях русскоязычных граждан в стране и обещаниях прекратить войну.

«Жалкий поц», – характеризует Зеленского политический обозреватель Алексей Блюминов.

«Бронежилет Вас полнит… И посоветуйте Вашему охраннику надеть защитный шлем, потому что безголовых в Вашем окружении уже более чем достаточно. И так он Вас выдает, что на самом деле до фронта минимум 1 км», – написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Обратил внимание на шлемик. Кажется Юлий Цезарь таковой имел», – иронизирует Андрей Алексиюк.

«Зеленский, который на Донбасс ездит только к военным, и делает вид, что местных и их проблем просто не существует, выглядит просто смешно, когда пишет подобные посты. Красивые, но лживые слова уже всех достали. Дел — ноль. Потому что Зеленский уже всех разделил на своих и чужих.

Обещал отменить унизительные проверки пенсионеров каждые 60 дней — шиш. Обещал госпрограмму восстановления инфраструктуры — шиш. Зато посты писать красивые — мастер просто», – пишет политолог Александр Скубченко.

«Свободная часть Донбасса», я так понимаю, – это та, которая не подконтрольная Украине? Там и с языком не борются, и телеканалы не закрывают», – отмечает Александр Долотов.

«Хриплый мародер, электрический стул по тебе плачет», – добавляет пользователь Денис Моисеевич.

«Отличное фото, не хватает только самосвальчика на верёвочке! Так переможемо», – шутит известный блогер Тарик Незалежко.

«Броник у тебя, Зеленский, странный. Военные были вынуждены временно у собачки забрать броник для главнокомандующего? Зеленский, ты уклонист и закосил от армии, потому что олигархический холуй, скоморох, и мама Рима не пустила. Зеленский, знай, перед тобой стоят смирно, потому что вынуждены согласно закона, каждый про себя тебя презирает и посылает на три буквы, но пока про себя, скоро ты услышишь от каждого, как тебя, олигархического холуя и скомороха, громко со всех сторон посылают на три буквы и никакая олигархическая и иностранная крыша не защитит тебя от публичного позора», – пишет Виктор Виденский.

«А раньше в рубашке ездил на передовую. Понятно, сейчас уже столько натворил «добра», что скоро и по Киеву в танке надо будет ездить. Уходи, хватит позорить и страну и себя», – предлагает президенту сложить полномочия Данила Луштин.