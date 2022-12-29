«Жалко вас, одесситы»: Памятник Екатерине сносят, спрятав лица

29.12.2022  00:57 (Мск), Одесса
Михаил Рябов.  
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Вандализм, Дзен, Одесса, Украина


Чиновник администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал кадры начала сноса памятника Екатерине II в Одессе.

«Начали», – написал он под снимком, где первым делом с памятника ломом сбивают табличку с надписью «Императрице Екатерине II». Интересно, что исполнители скрывают свои лица под масками.

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Чиновник администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал кадры начала сноса памятника Екатерине II в...

Радиоведущий Сергей Мардан считает, что лица скрываются неспроста:


«После освобождения Украины всех сотрудников местных ЖЭКов. которые принимали участие в демонтаже памятников, нужно будет отправить в лагерь. Да, да. Тех самых простых работяг, которые просто выполняли свою работу. В ГУЛАГ», – предлагает Мардан.

Целый ряд комментаторов дает понять, что в истории вокруг сноса символа Одессы вопрос не к украинской власти – с её сущностью всё понятно. В защиту монумента не выступил никто в городе-герое.

«Не знаю, какие эмоции у вас, а у меня только  вопрос к одесситам:  А что вы будете рассказывать своим детям об истории Одессы? Что её основали древние укры или Степан Бандера?» – пишет депутат Народного совета ДНР Майя Пирогова.

«Похоже, что в Одессе все внятные люди ушли в катакомбы. Никто не протестует против сноса памятника», – комментирует военный эксперт Алексей Леонков.

Более многоречив военкор Александр Сладков.

«Эх одесситы… Жалко вас, вырождаетесь. Ругать не смею, подначивать, унижать. Жалость всегда обиднее оскорблений.

Жаль, что я, русский, россиянин, ошибался в объединенном одесском этносе. Думал, одесситы особые, сильные, гордые. Ладно.

Только не говорите, что Дерибасовскую никогда не переименуют в Бандеровскую. Основатель Одессы, Жозеп де Рипас, к СВО имеет такое же отношение, как и Екатерина Великая. То есть никакого.

Наша императрица «всего лишь» издала Указ о строительстве города Одесса. У вас наверняка об этом не знают. Да, и она не жгла людей на 2 мая, не состояла в «Азове».

Вы даете нам лишнюю мотивацию в правильном окончании СВО», – резюмировал Сладков.

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