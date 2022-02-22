«Жалкое зрелище»: Зеленский выступил с обращением по Донбассу

Новости Украины

Владимир Зеленский в 2 часа ночи по Киеву впервые выступил с реакцией на признание Россией республик Донбасса. Вопреки ожиданиям, он не объявил ни о военном положении, ни о разрыве отношений с РФ, а всего лишь отчитался о совершенных звонках «международным партнерам», от которых Киев ожидает шагов поддержки, а не только слов. Анонсировано заседание Совбеза ООН, украинская сторона также предложила собрать Нормандскую четверку.

«Важно увидеть, кто сейчас наш настоящий друг и партнер. А кто продолжит пугать РФ словами… Мы не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают… Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим смену ситуации, как только увидим рост рисков, вы будете про это все знать. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий. Сделано все, чтобы так и было дальше. Мы преданы мирному и дипломатическому пути. Будем идти им и только им. Мы на своей земле, мы ничего, никого не боимся. Мы не ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Мы все в этом уверены. Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия», – сказал Зеленский.

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Выступление Зеленского разочаровало, как националистов, так и украинских «адекватников».

«Я разочарован. Это обращение ни про что. Это обращение про то, что мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы они обратились, и что мы будем дипломатическим путем… Владимир Александрович, а что вы будете завтра делать, если какой-то условно украинский танк выстрелит по российским войскам? И в связи с этим колонны российских войск выдвинутся и займут город Мариуполь. Какие еще дипломатические усилия будут?» – сказал в эфире UkrLive экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук.

Негативно оценивает выступление Зеленского и редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается – может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!) Что-то там созывают, будут проводить консультации, рассчитывают на помощь иностранных партнёров. В т.ч. по нормандской четвёрке. И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее», – комментирует Ткачев.

Боевик УНА-УНСО Назар Приходько не скрывает своего негодования.

«И где хоть какая-то, хоть какая-то конкретика?! Люди не спят, переживают, нервничают, а президент выходит с обращением в стиле тоста на свадьбе», – сокрушается националист.

Политолог-майданщик Юрий Романенко считает, что Зеленский специально тянет время.

«Выступление Зеленского слабое и бессодержательное. Перекидывает пас партнерам. Видно, что глубоких мыслей пока нет. По привычке играет в голубя мира, хотя Путин не оставил вариантов. С другой стороны, в этой ситуации каждое слово имеет огромное значения, потому похоже в офисе президента решили потянуть время», – комментирует Романенко.