Жалоба грантоедов: Сербия все меньше поддерживает политику ЕС

12.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Белград поддержал только 13 из 25 внешнеполитических резолюций, направленных Брюсселем странам-кандидатам ЕС с просьбой одобрить эти документы.

Об этом сказано в исследовании прозападного сербского фонда ISAK (The International and Security Affairs Centre), сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно недавно опубликованному фондом докладу «Анализ соответствия Сербии внешнеполитическим декларациям и мерам Европейского Союза», с 1 января по 30 июня Брюссель принял 25 документов, в отношении которых он запросил поддержку у стран-кандидатов. При этом Белград отказался поддерживать три антироссийские резолюции, касающиеся Украины, три документа против Венесуэлы, а также по одному заявлению, касающемуся Мьянмы/Бирмы, Ирана, Белоруссии, Никарагуа, Сирии, Турция и Грузии.

Таким образом, как отмечают авторы исследования, больше похожего на очередную кляузу против свой страны, апеллирующую к Западу, в первой половине 2020 года произошло «снижение процента гармонизации» Сербии с политикой ЕС. Сейчас уровень этой «гармонизации» составляет 48%, в первые шесть месяцев прошлого года Сербия согласовала 6о% процентов деклараций, «процент гармонизации» за весь 2019 год составил 57%.

Один из авторов исследования Игорь Новакович сообщил изданию «Новости» и о том, что, как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция несоблюдения Сербией тех деклараций, которые касаются Китая и России, или деклараций, связанных с взаимодействием этих двух стран:

«Учитывая, что и Китай, и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, они, как таковые, имеют жизненно важное значение для позиции Сербии по вопросу независимости Косово, и мы пользуемся их поддержкой, когда речь идет о предотвращении членства Приштины в международных организациях, – сообщил представитель ISAK. – Такое же основание для несоблюдения применяется к нескольким другим странам, с которыми у Сербии хорошие отношения, таким как Иран или Белоруссия, которые не признают независимость Косово».

Самый высокий – 100 процентный уровень «гармонизации» из балканских стран имеют Черногория и Албания, следом идет Северная Македония, которая поддержала 92% документов, а затем Босния и Герцеговина, которая поддержала 72%. Наименьший показатель наблюдается у Турции, поддержавшей лишь 16% деклараций.