Жалобы азовца: «Даже родственники не верят в жестокое обращение в плену»

Вадим Москаленко.  
17.04.2024 22:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже близкие родственники вернувшихся из плена неонацистов не верят в рассказы о «жестоком обращении с ними».

Об этом в эфире интернет-канала «SportArena» рассказал боевик запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов» Вадим Джафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже близкие родственники вернувшихся из плена неонацистов не верят в рассказы о «жестоком обращении...

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«Первая фраза моей бабушки, и моих родственников, когда они увидели видео, как я выхожу из плена: «Ой, так он хорошо выглядит».

То есть, мне надо было выйти без ног и рук, чтобы вы сказали: «Да, что-то в нём изменилось»?! И сейчас они говорят: «Та пусть только не говорит, что его там били», – пожаловался Джафаров.

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