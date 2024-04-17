Жалобы азовца: «Даже родственники не верят в жестокое обращение в плену»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже близкие родственники вернувшихся из плена неонацистов не верят в рассказы о «жестоком обращении с ними».

Об этом в эфире интернет-канала «SportArena» рассказал боевик запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов» Вадим Джафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Первая фраза моей бабушки, и моих родственников, когда они увидели видео, как я выхожу из плена: «Ой, так он хорошо выглядит». То есть, мне надо было выйти без ног и рук, чтобы вы сказали: «Да, что-то в нём изменилось»?! И сейчас они говорят: «Та пусть только не говорит, что его там били», – пожаловался Джафаров.