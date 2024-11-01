Жалобы нацистов: «Нет ни одного суда, способного наказать Путина»

Без военной победы Украина не сможет устроить международное судилище над Россией.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что касается отдельного международного трибунала? Все мечтают о Нюрнберге, но для этого нужно зайти на Красную площадь. Есть хоть какая-то перспектива привлечь их к ответственности?», – спросил Яценюк.

«Ненаказанное преступление само по себе является преступлением. Украина ратифицировала Римский статут. У меня вопрос, даёт ли это Украине хоть какую-то перспективу привлечь Россию к ответственности за агрессию, за военные преступления.

Украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук пожаловалась, что привлечь российское руководство к уголовной ответственности, скорее всего, не получится.

«Действительно, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по преступлению агрессии. Это огромная проблема, это означает, что нет ни одного международного суда, который мог бы покарать Путина и его окружение за эту войну.

Значит, такой суд нужно создать. И действительно, два года идёт работа по созданию трибунала по агрессии, более сорока стран это обговаривают. Но можно себе представить, что Россия создаст свой специальный трибунал, пригласит Северную Корею, Иран, Сирию. И превратит саму идею в абсурд. Поэтому нужно создавать трибунал в рамках какой-то международной организации.

Украина и украинские правозащитники прикладывали огромные усилия, чтобы создать его в рамках ООН, потому что это глобальный уровень. Но убедить две трети членов Генассамблеи – чрезвычайно сложная задача. Поэтому было принято решение, что мы будем создавать этот трибунал в рамках Совета Европы.

И к сожалению, часть партнёров настаивают, чтобы Путина вывели из юридического преследования за преступление агрессии», – страдала Матвийчук.